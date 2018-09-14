Instagram hesabı nasıl silinir? Instagram hesap silme linki…

Instagram’da olmaktan vazgeçen ya da hesap değişikliği yapan kullanıcılar Instagram hesap silme işlemini nasıl yapıldığını merak ediyor. Instagram uygulamasını kalıcı olarak silmek için yazımızdaki linki kullanabilirsiniz.

Instagram hayatımızda o kadar büyük yer kaplıyor ki psikolojik etkileri sıkça konuşuluyor. Instagram istenilen her kullanıcıya kolay erişim ve etkileşim sağlasa da mutsuz ettiğine dair araştırmalar da var. Instagram yeni kullanıcılarla 8 yıldır var olsa da bir yandan da kullanıcı kaybetmeye devam ediyor. Ayrıca hesap değişiklikleri nedeniyle de hesabını kalıcı olarak silmek isteyenler var. Peki Instagram hesabını silmek için ne yapmak gerekir. Instagram hesabını silmek için direkt link bağlantısını haberimizde bulabilirsiniz….

INSTAGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?

Instagram hesabınızı silerseniz tüm paylaşımlarınız (fotoğraf, video) ve tüm etkileşimleriniz (yorumu beğeni, mesaj) silinir. Instagram hesabınızı kapatmak konusunda kararsızsanız hesap dondurma işlemini de kullanabilirsiniz. Ancak kalıcı olarak Instagram hesabınızı silmek istiyorsanız haberimizden bunu nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:

INTAGRAM HESAP SİLME SAYFASI

– Yukarıdaki linke tıklayın.

-Açılan pencerede kullanıcı ve şifrenizi yazın

-“Hesabını Neden Siliyorsun?” Sorusuna uygun bir seçeceğe çıklayın.

-Ardından “Devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir” kısmına şifreni yazdıktan sonra “Hesabımı Kalıcı Olarak Sil” seçeceğini tıklayın

-Gelen uyarıya “tamam” deyin.

-Böylece hesabınız kalıcı olarak silinir.