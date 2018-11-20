Instagram çöktü mü? Instagram ve Facebook’ta erişim sorunu!

Sosyal medya devlerinde erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar dünyanın en büyük sosyal medya ağları olan Instagram ve Facebook'a erişemiyor. Anasayfa akışını yenileyemeyince vatandaşlar "Instagram ve Facebook çöktü mü?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.İşte son gelişmeler...

Instagram ve Facebook’ta erişim sorunu yaşanıyor. Facebook’ta paylaşım yapılamazken Instagram’da akışını yenilenemediği ve bazı sekmelere giriş yapılamadığı gözleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Avrupa’nın birçok bölgesinde ve İngiltere’de erişim sorunu yaşandığı iddia ediliyor.

Instagram’a giriş yapan kullanıcılar herhangi bir paylaşımda bulunamadığını bildiriyor. Instagram ve Facebook ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizden öğrenebilirsiniz.

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