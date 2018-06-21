Instagram yeni servisini duyurdu! IGTV nedir?

Instagram bugün yaptığı duyuruda, 1 milyar kullanıcıya ulaştığını ve yeni mobil video servisi IGTV ürününü duyurdu. Instagram'ın duyurduğu IGTV ile YouTube, internetin medya devi olarak tahtın tek sahibi olduğu yılların sonuna gelebilir...

Video ve fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, 1 saatlik videolar yükleme imkanı sunan yeni mobil video uygulaması IGTV’yi resmi olarak duyurdu. Instagram, yeni video servisi IGTV'yi duyurdu. Peki IGTV nedir? Instagram ve sosyal medya kullanıcılarına, IGTV neler sunuyor?

IGTV NASIL OLACAK?

Instagram'ın içinde yer alan IGTV uygulamasıyla insanlar, süresi 1 saate kadar çıkabilen dikey videolar izleyebilecek. İnsanların daha anlamlı bağlantılar kurabilmesini hedefleyen IGTV, özellikleriyle diğer mobil video deneyimlerinden ayrışıyor:

Mobil öncelikli: IGTV, insanların telefon kullanım alışkanlıkları doğrultusunda tam ekran ve dikey videolar için tasarlandı.

Kolay kullanım: Uygulamaya girildiğinde oynatmaya başladığından arama yapmayı gerektirmiyor.

Kaliteli içerik: IGTV Instagram ağı üzerinde kurulduğundan, kanallar da Instagram'daki içerik üreticiler. Böylece insanlar halihazırda takip ettikleri hesapların videolarını izleyebilir ve yenilerini keşfedebilir.

INSTAGRAM KULLANICISI 1 MİLYARA ULAŞTI

Bir zamanlar var olan MSN'in, Facebook'un yerini şimdilerde Instagram aldı. Son dönemlerin en popüler platformlarından olan Instagram, bugün yaptığı açıklamada 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştıklarını belirtti.