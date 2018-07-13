Son dakika… Instagram’a erişim sorunu düzeldi! (Instagram’a neden girilemiyor?)

Son dakika... Sosyal medya platformu Instagram'a yaklaşık yarım saat ile erişim sağlanamadı. Instagram'a masaüstü uygulamasıyla girenler server hatasıyla karşılaştı. Instagram'a neden girilemediğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan fotoğraf ve video paylaşım sitesi Instagram'a akşam saatlerinde erişim sağlanamadı. Yaklaşık yarım saat süre ile girilemeyen Instagram, saat 22.10 itibariyle düzeldi.

Konuya ilişkin Instagram'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

NERELERDE ERİŞİM SORUNU VAR

Avrupa’da yaygın olarak görülen erişim sorunu, Türkiye’de ise İstanbul başta olmak üzere bazı illerde de etkili oldu.

Canlı arıza haritasından Instagram’a erişim sorunu şu şekilde yansıdı:

Yaklaşık yarım saat süren problem, saat 22:10 sularında düzeldi ve Instagram’a erişim yeniden sağlandı.

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulamasıdır. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın 2016 yılı itibarıyla 500 milyon kullanıcısı var.