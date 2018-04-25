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Instagram’a yeni özellik eklendi! Yeni bir ikon daha geldi

Instagram artık kullanıcıların 10 kadar hikayenin içeriklerini aynı anda yüklemelerini mümkün kılıyor.

android-time 23:35 25 Nisan 2018
Haberler Bilim - Teknoloji
Instagram’a yeni özellik eklendi! Yeni bir ikon daha geldi
Instagram artık kullanıcıların 10 kadar hikayenin içeriklerini aynı anda yüklemelerini mümkün kılıyor.

Instagram’a yeni özellik eklendi. Hikayeler ekranının sağ üst köşesinde beliren yeni bir ikon, 10 kadar farklı fotoğraf ve videonun hikaye olarak eklenebilmesini, düzenlenebilmesini ve paylaşılabilmesini sağlıyor. Hikayeler kullanıcıların onları eklediği sırayla paylaşılırken, her biri tek tek düzenlenebiliyor.

Öte yandan, paylaşım sırasında hikayenin çekildiği noktadan uzak bir yerdeyseniz, Instagram fotoğrafın ya da videonun çekildiği noktalara yakın konum etiketleri öneriyor.

Android kullanıcıları için sunulmaya başlanan özelliğin önümüzdeki haftalarda iPhone ve iPad kullanıcıları için de yayınlanması bekleniyor.

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