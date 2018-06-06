Instagram’da 1 saat heyecanı! Yenilik test ediliyor…

Instagram'a çeşitli gelen çeşitli heyecan verici güncellemelerin bazıları kullanıcılar tarafından olumlu olarak karşılanırken bazı güncellemeler ise tepki çekiyor. Instagram'a gelecek olan yeni güncellemenin mevcut video süresi kısıtlamalarıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Test aşamalarında, 1 dakikalık mevcut video sınırının 1 saate çıkarıldığı söyleniyor.

Instagram son yılların süratle yükselen sosyal medya platformları arasında dikkat çekiyor. Facebook, genç kitleyi çekemezse zamanla yok olacağını biliyor. Bu nedenle yıllar önce satın aldığı Instagram'a dönemin en trend özelliklerini getirerek güncellemeler yapıyor. Örneğin Snapchat'den aldığı Hikayeler özelliği buna en somut kanıt olabilir.

1 DAKİKADAN 1 SAATE ÇIKACAK

Webtekno’nun Gizmodo’dan aktardığı habere göre yeni güncellemeyle Instagram, muhtemelen YouTube algoritmalarından farklı bir tarza sahip olacak. Yeni sistemde içerik üreticilerinin daha kazançlı olmaları sağlanacak. Böylece hazırlanan videoların doğrudan Instagram'da paylaşılması mümkün olacak. Mevcut Instagram düzeninde videoların en uzun hali 1 dakika olabiliyor. Bu süre zarfında kullanıcılar ileri ya da geri sarma ya da videoyu durdurma gibi seçeneklere sahip değiller. Uzun videoların test ediliyor olması hem bu seçeneklerin, hem de yatay video izleme rahatlığının geleceğine dair önemli bir işaret.

Son yıllarda 20 saniyeden 60 saniyeye çıkartılan video uzunluğuyla bazı değişiklikler sunan Instagram, 1 saatlik videolarla radikal bir değişim yaratması bekleniyor.