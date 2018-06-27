Instagram’dan son haber! Yeni dönem başladı

Instagram'ın Keşfet bölümüne eklenen yeni özellik, kullanıcıların kategoriler arasında seçim yapabilmesine olanak veriyor. Öte yandan Instagram, şimdi de video sohbet özelliğini başlattı. Yeni özellik sayesinde Instagram Direct üzerinden bir ya da birkaç kişiyle sohbet edilebilecek.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram’ın ‘Keşfet’ özelliği yenilendi.

Söz konusu yenilik kapsamında kullanıcıların daha çok işine yarayacak şekilde kategori bazlı seçim şansı söz konusu oldu. Keşfet özelliğine gelen güncelleme sayesinde, artık gönderileri belli kategoriler altında takip edebileceğiz.

Senin için, Güldürü, Stil, Müzik, Güzellik, Yemek, Dekorasyon, Spor ve Oyun gibi farklı kategorilerin bulunduğu yeni keşfet özelliği, sizi uygulamaya daha fazla çekmek için tasarlanmış.

İlgi alanlarınıza ve daha önceki takiplerinize göre değişebilen bu kategorilerde, tabii ki yine yapay zeka ve makine öğreniminin parmağı var.

GÖRÜNTÜLÜ SOHBET ÖZELLİĞİ DE DEVREYE GİRDİ

;Öte yandan kullanıcıların merakla beklediği yeni özellik de devreye girdi. Kısa süre önce IGTV ile 1 saate kadar videoların sisteme yüklenebilmesini sağlayan Instagram, şimdi de video sohbet özelliğini başlattı. Yeni özellik sayesinde Instagram Direct üzerinden bir ya da birkaç kişiyle sohbet edilebilecek. Şirket yayımladığı bir blog gönderisiyle duyurduğu yeni özellik hakkında şöyle bir açıklama yaptı: “Video sohbet size özel bir alanda gerçek zamanlı video deneyimi sunarak, o an birlikte olamadığınız arkadaşlarınızla yakın hissetmenizi sağlayacak.” iOS ve Android cihazlarda kullanılabilecek özellik, çeşitli sohbet uygulamalarının aksine bir telefon numarası olmadan da kullanılabilecek.

