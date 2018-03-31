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Instagram’dan yeni haber! Durdurulan Giphy desteği geri geldi!

Instagram, bir sünre önce tüm desteğini kestiği web hizmetini affetti; her şey normale döndü!

android-time 18:31 31 Mart 2018
Haberler Bilim - Teknoloji
Instagram’dan yeni haber! Durdurulan Giphy desteği geri geldi!
Instagram, bir sünre önce tüm desteğini kestiği web hizmetini affetti; her şey normale döndü!

Instagram ve Snapchat, Giphy desteğini, ırkçı GIF’ler nedeniyle bir süre önce tamamen durdurmuştu. Ama şimdi Giphy geri dönmeye hazır. En azından Instagram’da…

Fotoğraf-merkezli sosyal ağ, Giphy’nin aynı olayın tekrarını önlemek üzere “yönetim süreçlerimiz hakkında spesifik değişiklikler yaptık” demesi üzerine Giphy desteğini geri getirdi. Snapchat ise şimdilik böyle bir hamle yapmadı ama Giphy’nin cevabı ile tatmin olması an meselesi…

Rahatsız edici görseller, bulunmalarının ardından saatler içinde Giphy üzerinden kaldırılmıştı. Ama yaşanan bu durum, içeriği kullanıcılar tarafından oluşturulan hizmetler için önemli bir sorunu gözler önüne seriyor: Kullanıcıların içeriklerini kullanan bir hizmet, ancak o hizmetin içerik filtreleme özelliği kadar iyi olabilir. Eğer aradan kötü şeyler sızarsa, iki taraf için de sonuç utanç verici olabilir…

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