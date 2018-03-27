İnternette GetContect rüzgarı! GetContact nedir? Kim beni nasıl kaydetmiş? GetContect numara nasıl silinir?

Teknoloji her gün yeni bir uygulama ile kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Dünden beri oldukça popüler olan GetContact nedir? Başkalarının sizi telefon rehberine nasıl kaydettiğini öğrenmenizi sağlayan uygulamanın aynı zamanda tehlikeli olabilecek bir açığı var. Peki bu uygulamayı kullandıktan sonra GetContect numara nasıl silinir? sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte GetContect hakkında merak edilenler...

GetContect nedir? Geçtiğimiz günlerde dev sosyal medya uygulaması Facebook’un kullanıcılarının kişisel bilgilerini sattığı ortaya çıkmıştı. Şuan ise kullanıcıların bütün telefon rehberine ulaşmasını sağlayan GetContact uygulaması gündemde. Bu uygulamanın yasal olarak kişisel bilgilerin korunması konusunda sorulara cevap vermemesi akıllarda soru işareti bırakıyor. GetContact, kullanıcıların rehber asistanıdır. Bilinmeyen aramaları tanımlama ve spam çağrıları engelleme gibi özelliklere sahiptir. Uygulama mağazalardan indirildikten sonra telefon numarası girilerek üyelik işlemleri tamamlanıyor. Peki bu uygulamayı kullandıktan sonra: GetContact telefon numarası nasıl silinir? İşte bütün soruların cevabı…

GETCONTECT NEDİR?

GetContact uygulaması uygulamayı kuran kişilerin rehberindeki numaraları kendi havuzuna aktararak diğer sorgulama yapan kişilerle paylaşıyor. Rehber kopyalama sistemiyle, indirilen cihazdaki rehbere ve numaranıza ulaşan sistem bunları uygulamayı kullanan diğer kişilerle paylaşıyor. Uygulama mağazalardan indirildikten sonra telefon numarası girilerek üyelik işlemleri tamamlanıyor. Uygulama sayfasından sorgulama bölümünden veri tabanından bulunan numaralar sorgulanabiliyor. Özellikle özel hayatın gizliliği noktasında büyük sıkıntılar doğurabilecek olan sistemde numaranızın hangi kaynaklara ulaştığı da bilinmiyor.

GetContact numaranızı silme seçeneği de sunuyor ancak numara sistemden siliniyor mu yoksa sadece görünmez hale mi getiriliyor sorusunun cevabı verilmiyor. Ücretsiz bir uygulama olan GetContact ve benzeri diğer uygulamaların en büyük gelir yöntemleri arasında ise zaten toplanan bu veriler yer alıyor. Oldukça kolay olan GetContact numara silme işlemi için sisteme eklenen Unlist özelliğini kullanıyoruz. Bunun için ilk olarak uygulama içerisinden hesabınızı silmeniz gerekiyor.

GETCONTACT'TEN NASIL NUMARA SİLİNİR?

Uygulama içerisinde yer alan ayarlar sekmesine girin.

GetContact Hakkında sekmesine giriş yapın.

Hesap Ayarları sekmesine giriş yapın.

Hesabı sil seçeneğini seçin.

Bu işlemlerin ardından GetContact hesabınızı silmiş oluyorsunuz. Ancak numaranız hala sistemde yer almaya devam ediyor. Numaranızı GetContact rehberden silme içinse Unlist özelliğini kullanıyoruz.

GetContact Unlist sayfasını aşağıdaki linke tıklayarak açın.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre; Çeşitli uygulamalar, internet siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden kişisel verileri toplayarak bu verilen paylaşımını sağlayan, isim sorgulandığında telefon numarası bilgisine, telefon numarası sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve başkalarının telefon rehberinde nasıl kayıtlı olduğunu öğrenme gibi konularda hizmet veren birçok uygulamanın ve internet sitesinin gereken kanunlara uymadığı ve durdurulması gerektiği bildirildi. Karara göre bu uygulamayı veren birçok uygulama durdurulmuştu.