İnternette ‘millilikte’ sınıfta kaldık

Türkiye Bilişim Sektörü Derneği, 200 bin aktif e-posta kullanıcısıyla geniş çaplı bir araştırma yaptı. Türkiye’de e-posta kullanımında ne kadar yerli ve milli sunucuların tercih edildiği ortaya koyan araştırmada, kullanıcıların sadece yüzde 3,5’lik kısmının yerli sunucuları kullandığı belirlendi. Yani araştırmaya göre, Türkiye yerli ve milli e-posta kullanımında sınıfta kaldı.

Türkiye Bilişim Sektörü Derneği, Türkiye'nin internet iletişiminde ne kadar yerli ve milli olduğuyla ilgili bir araştırma yaptı. Vatandaşların en çok tercih ettiği e-posta servisinin yüzde 57,8 ile Gmail olduğu ortaya çıkarken, onu yüzde 27,9 ile Hotmail ve yüzde 4.1 ile Yahoo.com takip etti. Yerli ve milli sunucuları ise sadece yüzde 3,5'lik kısmın tercih ettiği gözlemlendi.

KAMUDA DA DURUM AYNI

Araştırmada ortaya çıkan bir başka sonuç ise, kamu ve üniversitelerde kullanılan 40 bin 462 e-posta adresinin %68'sinin yabancı sitelerde barındırılması oldu.

Kamu ve üniversitelerin yüzde 26,3'lük kesimi Türk sunucularını tercih ederken, yüzde 37'lik kısım Gmail'i ve yüzde 24,4'lük kısım Hotmail'i kullanıyor. Üniversitelerin kendi sunucuları bulunmasına rağmen bu kadar fark ortaya çıkması şaşkınlık yarattı. Yetkililer böyle bir sonucun ortaya çıkmasının sebebini reklam ve pazarlamada yerli sunucuların yetersiz olması olarak yorumladı.

“TEHLİKELİ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKABİLİR”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Nara Eğitim Teknolojileri yöneticisi Zafer Karadayı araştırmayı yönelik yaptığı açıklamada, e-postanın başka yabancı sunucular tarafından kontrol ediliyor olmasının tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabileceğini belirterek, “E-posta vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri. Hem kişisel hem de kurumsal iletişimimizin büyük bölümünü bu kanal üzerinden yapıyoruz. Özellikle kurumsal iletişimde bazen gizli bazen özel bazen de stratejik epostalar gönderebiliyoruz. Bu epostaların içindeki mesajların ve dosyaların bizim kontrolümüz dışındaki sunucularda tutuluyor olması ciddi sonuçlar doğurabilir” dedi.

Karadayı, e-postaların istemediğimiz kişiler tarafından okunmasının, izlenmesinin ve içeriğinin işlenmesinin gizlilik ve güvenlik açısından yanlış olduğunu da hatırlattı.