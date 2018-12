iOS 12.1.2 yayınlandı! Yeni iOS güncellemesi ile Türkiye’deki sorun son buluyor! Hangi telefonlara gelecek?

iPhone ve iPad'lerde kullanılan iOS işletim sisteminini 12.1.2 güncellemesi yayınlandı. Apple kullanıcıları iOS güncellemesi ile hangi yeni özelliklerini geldiğini merak ediyor. iOS 12.1.2 güncelllemesi ile ülkemizde yeni iPhone modellerini satın alan kullanıcıların yaşadığı bağlantı sorunu gideriliyor.

Apple yaklaşık bir hafta önce iOS 12.1.2 için ilk beta sürümünü yayınlamıştı. Daha önce yayınlanan birçok ara sürüm ile benzer şekilde, ikinci beta sürümü yayınlanmadan İOS 12.1.2 sürümü iPhone kullanıcıları ile buluşturuldu.

AKTİVASYON PROBLEMİ ORTADAN KALKIYOR

iPhone XS, XS Max ve XR kullanıcıları, hizmet aldıkları operatörler ile eSIM bağlantısı kurmakta zorluk çektiklerini, aktivasyon problemi yaşadıklarını rapor etmeye başlamıştı. iOS 12.1.2 güncellemesi ile bu sorun ortadan kalkıyor.

BAĞLANTI SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Ülkemizde yeni iPhone modellerini satın alan birçok kullanıcı, hücresel bağlantının oldukça zayıf olduğunu ve Wi-Fi bağlantısında sorun yaşadığını rapor etmişti. Bu durumun farkına varan Apple güncelleme notlarında, Türkiye'de yaşanan hücresel bağlantı sorununun çözüldüğünü belirtiyor.

iOS 12.1.2 HANGİ CİHAZLARA GELDİ?

Bu güncellemeyi alan cihazlar şu şekilde;

– iPad Air

– iPad Air 2

– iPad Pro

– iPad 9.7

– iPad mini 2

– iPad mini 3

– iPad mini 4

– iPod touch 6th

– iPhone 5s

– iPhone SE

– iPhone 6/6 Plus

– iPhone 6s/6s Plus

– iPhone 7/7 Plus

– iPhone 8/8 Plus

– iPhone X

