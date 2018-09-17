iOS 12 güncellemesi bugün çıkıyor! İşte iOS 12 özellikleri… (Hangi telefonlara geliyor?)

Apple kullanıcılarının gündemi iOS 12. Apple'ın 4 Haziran'da start verdiği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2018) kapsamında yeni iOS sürümü iOS 12'de tanıtılmıştı. Bugün ise iOS 12 güncellemesi geliyor. iOS 12 hangi iPhone’lara gelecek? Yeni güncelleme ile gelecek özellikler haberimizde.
iOS 12 ÖZELLİKLERİ
Eylül ayında düzenlenecek olan iPhone etkinliği sonrasında ise iOS’in yeni sürümü herkesin beğenisine sunulacak. Apple, bu versiyonla ile büyük çaplı yenilik sunmayacak. Yazılım ekibini iOS 11’de yaşanan sorunları çözmeye yönelten firma, eski iOS sürümlerinde olduğu gibi kararlı bir iOS deneyimi sunmak istiyor. Şirket, 2 kat performans iddiası ile heyecan yaratmayı başardı. Uygulamaların 2 kat hızlı açılacak olması da önemli bir gelişme. Yeni sürümde, artırılmış gerçeklik deneyimleri için de ayrıca çalışıldığı görülüyor.
iOS 12'Yİ DESTEKLEYECEK CİHAZLAR LİSTESİ
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
12.9-inch iPad Pro 2. nesil
12.9-inch iPad Pro 1. nesil
10.5-inch iPad Pro
9.7-inch iPad Pro
10.5-inch iPad
iPad Air 2
iPad Air
iPad 5. nesil
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPod touch 6. nesil