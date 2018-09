iOS 12 güncellemesi bugün çıkıyor! İşte iOS 12 özellikleri… (Hangi telefonlara geliyor?)

Apple işletim sistemi olan iOS'un yeni güncellemesi bugün çıkıyor. iPhone kullananlar iOS 12'nin hangi telefonlara geleceğini ve özelliklerini merak ediyor. İşte iOS 12 özellikleri...

Apple kullanıcılarının gündemi iOS 12. Apple'ın 4 Haziran'da start verdiği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2018) kapsamında yeni iOS sürümü iOS 12'de tanıtılmıştı. Bugün ise iOS 12 güncellemesi geliyor. iOS 12 hangi iPhone’lara gelecek? Yeni güncelleme ile gelecek özellikler haberimizde.

iOS 12 ÖZELLİKLERİ

Eylül ayında düzenlenecek olan iPhone etkinliği sonrasında ise iOS’in yeni sürümü herkesin beğenisine sunulacak. Apple, bu versiyonla ile büyük çaplı yenilik sunmayacak. Yazılım ekibini iOS 11’de yaşanan sorunları çözmeye yönelten firma, eski iOS sürümlerinde olduğu gibi kararlı bir iOS deneyimi sunmak istiyor. Şirket, 2 kat performans iddiası ile heyecan yaratmayı başardı. Uygulamaların 2 kat hızlı açılacak olması da önemli bir gelişme. Yeni sürümde, artırılmış gerçeklik deneyimleri için de ayrıca çalışıldığı görülüyor.

iOS 12'Yİ DESTEKLEYECEK CİHAZLAR LİSTESİ

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

12.9-inch iPad Pro 2. nesil

12.9-inch iPad Pro 1. nesil

10.5-inch iPad Pro

9.7-inch iPad Pro

10.5-inch iPad

iPad Air 2

iPad Air

iPad 5. nesil

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch 6. nesil

