iOS 12 hangi telefonlara gelecek? İşte iOS 12 özellikleri…

Apple'ın işletim sistemi olan iOS'un yeni sürümü olan iOS 12 duyuruldu. iOS 12'nin özellikleri ve hangi cihazlara geleceğine dair detaylar merakla araştırılıyor. İşte iOS 12'nin özellikleri ve geleceği cihazlar...

Apple kullanıcılarının gündemi iOS 12. Apple’ın 4 Haziran’da start verdiği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2018) kapsamında yeni iOS sürümü iOS 12’de tanıtıldı. Peki iOS 12 hangi iPhone modellerinde çalışacak?

iOS 12 NE ZAMAN ÇIKACAK? İŞTE ÖZELLİKLERİ…

Eylül ayında düzenlenecek olan iPhone etkinliği sonrasında ise iOS'in yeni sürümü herkesin beğenisine sunulacak. Apple, bu versiyonla ile büyük çaplı yenilik sunmayacak. Yazılım ekibini iOS 11'de yaşanan sorunları çözmeye yönelten firma, eski iOS sürümlerinde olduğu gibi kararlı bir iOS deneyimi sunmak istiyor. Şirket, 2 kat performans iddiası ile heyecan yaratmayı başardı. Uygulamaların 2 kat hızlı açılacak olması da önemli bir gelişme. Yeni sürümde, artırılmış gerçeklik deneyimleri için de ayrıca çalışıldığı görülüyor.

iOS 12’Yİ DESTEKLEYECEK CİHAZLAR LİSTESİ

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

12.9-inch iPad Pro 2. nesil

12.9-inch iPad Pro 1. nesil

10.5-inch iPad Pro

9.7-inch iPad Pro

10.5-inch iPad

iPad Air 2

iPad Air

iPad 5. nesil

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch 6. nesil