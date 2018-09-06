İOS 12 ne zaman çıkacak? İşte İOS 12’nin özellikleri…

Apple yeni mobil işletim sistemi olan İOS 12'nin tanıtımını yapmaya başladı. Kullanıcılarına yeni özellikleri tanıtan dünya devi uygulamanın sonbaharda çıkacağının bilgisini de verdi. İOS 12 sayesinde kullanıcılar FaceTime uygulamasından aynı aynda 32 kişiyle görüşebilecek. Kullanıcılar kendilerini emojiye çevirebilecek. İşte merakla beklenen IOS 12'nin özellikleri...

Apple yeni mobil işletim sistemi olan İOS 12’in sonbaharda kullanıcıları ile buluşacağının müjdesini verdi. IOS 12; iPhone ve iPad’i daha hızlı, daha duyarlı ve daha eğlenceli hale getirecek. İşte İOS 12’nin merak edilen özellikleri…

IOS 12’NIN ÖZELLİKLERİ

İster iPhone kullanın isterseniz iPad, iOS her zaman çok daha hızlı ve duyarlı bir deneyim sağlamak için kamerayı açmak veya klavyeyle yazmak gibi günlük şeyler de her zamankinden daha hızlı olacak. Birçok iyileştirme yapıldı.

FACETİME

FaceTime uygulamasında 32 kişiyle aynı anda görüşebilirsiniz. FaceTime artık, aynı anda 32 kişiyle hem görüntülü hem de sesli görüşmeyi destekliyor. O an konuşmakta olan kişinin görüntüsü otomatik olarak büyüyor, böylece sohbet de kolayca takip edilebiliyor. Grup FaceTime özelliğini doğrudan Mesajlar uygulamasındaki bir grup yazışmasından başlatabiliyor veya dilediğiniz zaman, aktif bir aramaya katılabiliyorsunuz.

MEMOJİ!

iPhone X, yepyeni ve özelleştirilebilir bir Animoji özelliğine kavuşuyor. Şimdi kişiliğinize ve ruh halinize uygun bir Memoji oluşturabilir, Mesajlar ve FaceTime uygulamalarında kullanabileceğiniz karakterler yaratabilirsiniz.

ANİMOJİ!

iPhone X'da Mesajlar yazışmanıza veya FaceTime aramanıza biraz daha eğlence katmak için koala, kaplan, hayalet ve T. rex olmak üzere dört yeni Animoji arasından seçim yapabilirsiniz. Göz kırpın, hatta dil çıkarın.

KAMERA EFEKTLERİ

Animoji, Memoji, birbirinden havalı filtreler, animasyonlu metin efektleri, eğlenceli çıkartmalar ve çok daha fazlasıyla kolayca fotoğraf veya video oluşturabilir, paylaşabilirsiniz.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

ARKit 2, geliştiricilerin hem daha etkileyici hem de birçok kişinin aynı anda yaşayabileceği artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri yaratmalarını sağlıyor. AR objeleri Mesajlar ve Mail yoluyla gönderilip gerçek dünyada da görüntülenebiliyor. Ve iOS'taki yeni AR uygulaması Ölçüm sayesinde, sadece kameranızı doğrultarak gerçek dünyadaki nesnelerin bile boyutlarını ölçebiliyorsunuz.

EKRAN SÜRESİ

Ekran Süresi, hem sizin hem de çocuklarınızın uygulamaları kullanırken, web sitelerini ziyaret ederken veya aygıtlarınızın genel kullanımı esnasında geçirdiği zaman hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olan yepyeni bir özellik. Kısaca, iPhone veya iPad kullanırken harcanan zamanı verimli bir şekilde yönetmek şimdi sizin elinizde.

BİLDİRİMLER

Ekran Süresi özelliği aygıtlarınızı kullanma alışkanlığınıza ilişkin daha fazla bilgi verirken, iOS 12'deki bildirim yönetimi de dikkatinizin gün boyunca dağılmasını azaltmak için size yepyeni yollar sunuyor. Şimdi, bildirimlerinizi Kilit Ekranı'ndan gerçek zamanlı olarak yönetebilir, belirli bir uygulamadan gelen bildirimleri Bildirim Merkezi'ne gönderebilir veya tümünü tamamen kapatabilirsiniz. Üstelik Siri de, uyarılarla etkileşim kurma alışkanlıklarınıza göre onlar hakkında size akıllı önerilerde bulunuyor. Ayrıca yazışmalar ve bildirim konuları bir arada gruplandığı için, önemli olanları bir bakışta görmek çok daha kolay.

RAHATSIZ ETME

iOS 12, bildirimlerinizi yönetmeniz için size her zamankinden daha çok yol sunuyor. Hiçbir uyarı, mesaj veya aramayla rahatsız edilmek istemediğiniz zamanlar da olabiliyor. Şimdi, Rahatsız Etme özelliğini spesifik bir toplantı boyunca veya bulunduğunuz bir konuma göre ayarlayabilirsiniz. Üstelik etkinliğiniz bittiğinde ya da söz konusu konumdan ayrıldığınızda, Rahatsız Etme özelliği de otomatik olarak kapanıyor.

FOTOĞRAF PAYLAŞIMI

Yeni Sizin İçin sekmesi, fotoğraf arşivinizden en güzel anları gösteriyor ve fotoğrafları bu anlarda yer alan kişilerle paylaşmanız için size akıllı öneriler sunuyor. Üstelik bu kişiler de iOS 12 kullanıyorsa, onlara da aynı etkinlikte çektikleri fotoğrafları sizinle paylaşmaları öneriliyor.

FOTOĞRAF ARAMA

Arama önerileri, aradığınız bir fotoğrafı bulmak veya unuttuğunuz harika bir anı yeniden keşfetmek için yepyeni bir yol. Daha yazmaya bile başlamadan, yakın zamanda gerçekleştirdiğiniz etkinlikler, kişiler ve yerlerle ilgili önerileri görüntüleyebilirsiniz. Ve siz yazmaya devam ettikçe, sonuçlar daha akıllı ve isabetli hale gelecekç. Dilerseniz birden fazla anahtar sözcük ekleyebilir, aramanızı daha da spesifik hale getirebilirsiniz.

SİRİ KISAYOLLARI

Kısayolları kullanın, en sık yaptığınız şeyleri kolaylaştırın. Siri şimdi günlük rutinlerinizi üçüncü taraf uygulamalarla akıllı bir şekilde eşleştirerek size kullanışlı kısayollar öneriyor. Tam da ihtiyacınız olduğunda. Böylece, işe giderken genellikle kahve alıyorsanız Siri rutininizi öğreniyor ve sipariş vermeniz gerektiğinde Kilit Ekranı'ndan öneride bulunuyor. Üstelik kısayolları sesinizle çalıştırabiliyor veya yeni Kısayollar uygulamasıyla kendi kısayollarınızı oluşturabiliyorsunuz.

GİZLİLİK

Web sitelerinin koruyamadığı durumlarda, gizliliğiniz iOS ile koruma altında. Gizlilik hakkında Apller kullancılarına şu açıklamayı yapıyor: “Apple olarak, gizlilik konusunun temel insan haklarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden iOS her zaman, yerleşik şifreleme, aygıt içi zeka ve yalnızca istediğiniz şeyleri paylaşmanıza imkan veren araçlar gibi önemli özelliklerle tasarlandı. Ve şimdi iOS 12 ile, gizliliğe yepyeni bir boyut katıyoruz. Safari, web sayfalarındaki Paylaş düğmelerinin ve yorum araç takımlarının izniniz olmadan sizi izlemesini engelliyor. Ayrıca, reklamverenlerin aygıtınızı tanımlamak veya hedefli online reklamlar göndermek amacıyla aygıtınızın benzersiz özelliklerini toplama girişimlerini de önlüyor.”