Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İPHONE X’te silinen fotoğrafı geri getirmenin formülü bulundu

iPhone X yeni bir güvenlik açığıyla gündemde. Ancak bu güvenlik açığı ilginç bir sonucu da beraberinde getirdi. Açığı keşfeden güvenlik avcıları silinen fotoğrafları geri getirmenin formülünü bulunca 50 bin dolar kazandı.

android-time 11:58
Haberler Bilim - Teknoloji
İPHONE X’te silinen fotoğrafı geri getirmenin formülü bulundu
iPhone X yeni bir güvenlik açığıyla gündemde. Ancak bu güvenlik açığı ilginç bir sonucu da beraberinde getirdi. Açığı keşfeden güvenlik avcıları silinen fotoğrafları geri getirmenin formülünü bulunca 50 bin dolar kazandı.

Araştırmacılar, iPhone X’i zararlı bir Wi-Fi erişim noktasına bağlayarak just-in-time derleyicisindeki bir açıktan faydalandı ve bu sayede Fotoğraflar uygulamasında “Son zamanlarda silinen” albümündeki bir fotoğrafa ulaşabildi.

Dolayısıyla ulaşılan fotoğraf, tam anlamıyla silinmemişti ve bir klasörde bekliyordu. Bu albüm, silinen fotoğraflar hakkında fikrinizi değiştirme olasılığınız için fotoğrafları 30 gün bekletiyor. Açığın JIT derleyicisinin ulaştığı diğer verilere ulaşmakta da kullanılabileceği söyleniyor. Zhu ve Cama’nın bu esnada ilk ulaştığı dosya, bir fotoğraf oldu.

İkili, sorunu açığa çıkarttıkları için Mobile Pwn2Own’dan 50 bin dolar ödül kazandı. Yarışmanın kuralları gereğince Apple, sorundan haberdar edildi. Ancak firma sorunu henüz onarmadı.

İLGİLİ HABERiPhone'ları hızlandırmanın yollarıiPhone'ları hızlandırmanın yollarıİLGİLİ HABERiPhone X ve MacBook'larda sorun çıktıiPhone X ve MacBook'larda sorun çıktıİLGİLİ HABERGüncelleme yaparken telefonunu şarjda bırakanlar dikkat! iPhone X'i patladı!Güncelleme yaparken telefonunu şarjda bırakanlar dikkat! iPhone X'i patladı!

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 12:2419.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar