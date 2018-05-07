iPhone X’te gizlenen sorun ortaya çıktı! Telefonlar ücretsiz değiştirilebilir

Apple iPhone standartlarından farklı olan ürünü iPhone X'i geçen yıl piyasaya sürdü. Büyük değişime sebep olan iPhone X'ten sorun haberleri gelmeye devam ediyor. iPhone X sorunu eğer çözülemezse, telefonlar garanti kapsamında değiştirilecek.

iPhone X’te donanım sorunu yüzünden Face ID özelliği bazı telefonlarda çalışmıyor. İphone X’teki bu sorun yetkili servislere gönderilen dosyaların ortaya çıkmasıyla gün yüzüne çıktı. Dosyalarda da yetkili servis personeline bu sorunla nasıl başa çıkacakları anlatılıyor.

Eğer iPhone X servise Face ID sorunu ile gelirse, servis önce ön kamerayı etkileyen sorunu çözmeye çalışıyor. Tamamen donanımsal olan bu sorun yüzünden telefonun sizi tanıması imkansızlaşıyor ve telefon kilidini açmak işkenceye dönüşüyor. Eğer kamera tamirinde başarısız olunursa, iPhone X direkt çürüğe çıkıyor ve yetkili personel değişim için işlemleri başlatıyor. Apple bu sorun için herhangi bir açıklama yapmadı.