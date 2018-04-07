İşte en çok ve en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Birçok akıllı telefon normalin üzerinde radyasyon yayıyor. Bunun sağlığa zararları hala tartışmalı bir konuyken, Almanya Nükleer Güvenlik Radyasyondan Korunma Ofisi en çok radyasyon yayan telefon modellerini açıkladı. İşte o telefonlar...