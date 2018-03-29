İşte Google’daki ‘L’nin sırrı

Dünyaca ünlü markaların logolarının anlamını hiç merak ettiniz mi? Örneğin Google'daki 'L'nin sırrı nedir? Haberimizden daha önce duymadığınız gerçekleri okuyabilirsiniz!

Google, “googol” sözcüğünün üzerinde değişiklik yapılarak ortaya çıktı. Edward Kasner isimli Amerikalı matematikçinin yeğeni Milton Sorotta tarafından üretilen “googol” kelimesi 1 ve onun ardından 100 sıfırın gelmesiyle oluşan rakamı belirten matematiksel bir terim aslında. Google’ın bu ismi internetteki bilgi selini organize etme misyonunu gösteriyor.

Google’daki ‘L’nin sırrı Google’ın logo tasarımcısı Ruth Kedar önceleri yaptığı açıklamada ilk Google logosunun çok renkli olduğunu, bu nedenle renklerden vazgeçmeden sadeleştirme yoluna gittiğini söyledi. Kedar, son olarak Google ismindeki ‘l’ dışındaki tüm harflere ana renkleri verirken ‘l’ harfine ise ara renk olan yeşil rengini verdi. Logoda ‘l’de ara renk olan yeşilin kullanılmasının ana fikri ise “Google kuralları takip etmez” sözü.