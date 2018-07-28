Kredi kartınızdaki o özelliğe dikkat! Haberleri olmayanlar tehlikede…

Kredi kartları uzun yıllardır hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda ve son dönemlerde yeni özellikler de kazanıyor. Birçok banka artık temassız kredi kartı veriyor ancak internette gezen bazı haberlere göre temassız kredi kartları büyük tehlike taşıyor. Temassız kredi kartları üzerinden yapılan hırsızlıklar son dakikaya kadar fark edilemiyor...

Temassız kredi kartlarından kişinin isteği dışında para çekilebilmesine dair haberler vatandaşları meraklandırıyor. Temassız kredi kartları özellikle düşük fiyatlı alışverişlerde tercih ediliyor ve büyük zaman avantajı sağlıyor. Şifre girme işlemi olmadığı için özellikle market kasalarında yaşanan yoğunluğun da önüne geçilmiş oluyor, ancak seyyar POS cihazlarıyla cüzdanınızdaki kredi kartından çekim işlemi yapılması ihtimali de doğuyor…

TEMASSIZ KREDİ KARTINDAN İSTEM DIŞI PARA ÇEKİLEBİLİR Mİ?

Temassız kredi kartı artık birçok cüzdanda bulunuyor. Usulca yaklaşan dolandırıcılar, cihazı size doğru tutarak önceden makineye yazdığı 28 lira gibi rakamı temassız özellik sayesinde kartınızdan çekiyor. Mesela Metrobüs’te ayakta gidiyorsunuz, bu kişilerin yanınızda durması ve elindeki cihazı yaklaştırması yeterli. İlgili teknolojinin en önemli özelliği, işlemin saniyeler içinde gerçekleşmesi yani cihaz kredi kartınızı okuduğu an ödeme tamamlanıyor. Otobüste, alışveriş merkezinde, parkta kısacası her yerde hedeftesiniz. Rakam küçük olduğu için bankalardan uyarı mesajı gelmiyor.

HIRSIZIN TESPİT EDİLMESİ ÇOK KOLAY

Bu tarz bir işlem yaptığınız anda bu işlemi kimin yaptığı anında bulunuyor. Zira POS cihazları kişiye ve isme kayıtlı oluyor. İşlemin kimin yaptığı saniyesinde anlaşılıyor ancak dolandırıcılar düşük fiyatlı işlemler gerçekleştirdiği için kişiler ekstrelerinde bu tutarların farkına bile varmıyor ve itiraz etmiyor.

RFID ENGELLEMELİ CÜZDANLAR

Bu gibi durumları engellemek için RFID engellemeli cüzdanlar da bulunuyor. Bu cüzdanlar dışarıdan herhangi bir temassız işlemin gerçekleşmesini engelliyor.