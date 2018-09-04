Ligatus’tan hileli trafiğe karşı Forensiq işbirliği

Ligatus güvenilir ve kaliteli bir envanter sunmak için fraud trafiğe karşı Forensiq (by impact) ile işbirliği yapıyor.

Şüpheli trafiği %1’e indirdiğini duyuran doğal reklam ağı Ligatus, son derece güvenli ve dolandırıcılık faaliyetlerinden uzak bir SSP yapısı ile konumunu güçlendirdi.

Yayıncılar ve Markalar için önde gelen bir Native (doğal) reklam çözümleri sağlayıcısı olan Ligatus, Forensiq (by Impact) ile yaptığı yeni entegrasyonu açıkladı. Ligatus ile Forensiq arasındaki ortaklığın amacı, görüntülenebilirliği ölçerek ve reklam verenlere Ligatus envanterinin fraud trafik içermediğine ve son derece güvenli olduğuna dair ilave güvence sunarak, yüksek maliyetli ve etkisiz pazarlamanın önüne geçmektir.

Reklam dolandırıcılığının daha önce hiç olmadığı kadar arttığı şu günlerde, satıcı ile alıcı arasındaki güven bir testten geçmektedir ve bu durum tüm Avrupa, Ortadoğu ve Afrika piyasalarında fraud trafiğin yüzdesel olarak azaltması yönünde sürekli bir baskı söz oluşturmaktadır. Böyle bir ortamda Ligatus, kendi envanterinde %1,5'un altında fraud hedefine ulaşmak ve yüksek kalitede bir trafik sağlamak için bu yılın Şubat ayından itibaren Forensiq ile işbirliği yapmaya başladı. Bu entegrasyon, Forensiq’in tehditleri gerçek zamanlı ve farklı medya türleri genelinde izleyebilen teknolojisi ile Ligatus’a cihazlar arasındaki hileli trafikle daha iyi mücadele etme imkanı sağlıyor. 2018 yılı Temmuz ayında Ligatus şüpheli trafik oranının yalnızca %1,17 olduğunu açıklamıştı. Bu rakam birçok ajansın dolandırıcılık toleransı olarak kabul ettiği ortalama %3’ün oldukça altında bir seviyedir.

2016 yılında Impact bünyesine katılan Forensiq, reklam dolandırıcılığının tespit edilmesi alanında lider olup, art niyetli faaliyetleri ve kötü kaynakları belirlemek için gelişmiş yapay öğrenme ve tespit yöntemleri kullanmaktadır. Forensiq’in yardımıyla Ligatus, reklam verenler ve yayıncılar için yüksek kaliteli trafik sağlayan, marka güvenilirliği sunan ve şeffaf raporlama verebilen güvenilir bir platform olmaya devam edecektir.

Ligatus’da VP Yayıncı Geliştirme sorumlusu olan Victor Charpin, “Ligatus, Forensiq ile ortaklığı sayesinde reklam verenler ve yayıncıların arzu ettiği şeffaf ve güvenli bir pazar sunma konusundaki duruşunu pekiştirmiştir. Doğal reklam çözümleri alanında lider konumdayız ve bizim için öncelikli değerlerimizden biri olan “kalite” konusunda güvenilirliği kabul görmüş ve onaylanmış bir hizmet sunmak istiyoruz. Yayıncıların karşılaştıkları kritik zorlukları ortadan kaldırılmasına ve sürece dahil olan herkes için daha iyi bir reklam deneyimi yaratılmasına katkı sağlıyoruz. Ligatus ağındaki, Forensiq tespit yazılımı sayesinde tüm partnerlerimiz yetkisiz gösterimlerin olmadığı bir ortamdan faydalanacak. Daha da önemlisi, bir dolandırıcılık engelleme alanında lider Forensiq teknolojisini kullanarak, reklam dolandırıcılığına karşı mücadelede üzerimize düşeni yapmış ve müşterilerimizin güvenlilirliğine katkıda bulunmuş oluyoruz,” diyor.

Impact Avrupa, Orta Doğu ve Afrika sorumlusu Florian Gramshammer ise “Bot trafiği sektörde ciddi kaygılara yol açıyor. Nihayetinde bir reklam gerçek bir kişiye ulaşmıyorsa o zaman o pazarlama harcamasından elde edilen değer sıfırdır. Forensiq platformlarındaki dolandırıcılığı ciddi ölçüde azaltmak için Ligatus gibi ortaklarla birlikte çalışıyor ve biz de şu ana kadar elde ettiğimiz sonuçlardan son derece memnunuz,” açıklamasını yaptı.