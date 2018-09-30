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NASA: Big Ben büyüklüğündeki bir asteroid dünyaya yaklaşıyor

Daily Express'te yer alan habere göre, ABD uzay ajansı NASA, SP1 olarak adlandırılan büyük bir asteroidin dünyaya yaklaştığını bildirdi.

android-time 18:27 30 Eylül 2018
Haberler Bilim - Teknoloji
NASA: Big Ben büyüklüğündeki bir asteroid dünyaya yaklaşıyor
Daily Express'te yer alan habere göre, ABD uzay ajansı NASA, SP1 olarak adlandırılan büyük bir asteroidin dünyaya yaklaştığını bildirdi.

Asteroidin tam boyutu bilinmemekle beraber NASA’ya göre, uzunluğu 70 ila 160 metre arasında olduğu tahmin ediliyor.  Daily Express, asteroidin yüksekliğinin ünlü Big Ben veya Londra’daki Ferris Wheel’in yüksekliğini aşabileceğini belirtti.

Hareket ettiği hız saatte yaklaşık 36.700 mil (saatte yaklaşık 60.000 kilometre) olan SP1’in, dünya ile arasındaki en kısa mesafe 3 Ekim’de gerçekleşecek. Asteroiddünyaya 0.03926 astronomik mesafeden yani Dünya’dan Ay’a olan mesafenin 15 katından daha fazla olan 5.39 milyon kilometrelik mesafeden geçecek.

Big Ben, Londra'da Westminster Sarayı'nın yanındaki ünlü saat kulesi.

Big Ben, Londra’da Westminster Sarayı’nın yanındaki ünlü saat kulesi.

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