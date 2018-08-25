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NASA duyurdu! Dünyaya hızla yaklaşıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), çapı Keops piramidinin yüksekliğini aşan bir Astroid'in dünyaya saniyede 9 kilometreden yüksek hızla yaklaşmakta olduğunu açıkladı.

android-time 20:28 25 Ağustos 2018
Haberler Bilim - Teknoloji
NASA duyurdu! Dünyaya hızla yaklaşıyor
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), çapı Keops piramidinin yüksekliğini aşan bir Astroid'in dünyaya saniyede 9 kilometreden yüksek hızla yaklaşmakta olduğunu açıkladı.

NASA ‘potansiyel tehlikeli’ olarak tanımladığı Asteroid 2016 NF23’ün dünyaya 7.5 milyon kilometre mesafeden geçeceğini açıkladı.

TARİH VERİLDİ

Uzmanlar, çapı Keops piramidinin yüksekliğini aşan Asteroid’in saniyede 9 kilometreden yüksek hızla yol aldığını belirtti. Uzmanlar açıklamalarında 29 Ağustos Çarşamba günü dünyaya mümkün olan en yakın mesafeye geleceğini kaydetti.

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Daha önce NASA, gelecek yüzyılda bilinen asteroitlerden herhangi birinin dünyayla çarpışma olasılığının neredeyse sıfır olduğu öngörüsünde bulunmuştu.

Son güncelleme: android-time 20:3525.08.2018
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