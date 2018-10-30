NASA o uzay aracını emekliye ayırıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 9 yıldır görev yapan ve 2,600'den fazla gezegeni keşfeden Kepler araştırma teleskobunun emekli edileceğini açıkladı.

İnsalığın uzayı tanıması ve anlaması için büyük yardımlarda bulunan uzay aracı Kepler, toplam 9 yıllık görev süresinde 2,600’den fazla gezegeni keşfetti ve daha fazlası hakkında bilgileri NASA’ya ulaştırdı.

NASA’nın uzay araştırmaları için kullandığı bu çok amaçlı teleskop bu yıl içerisinde emekli edilecek. Uzay aracının emekli edilmesinin nedeni ise yakıtının bitmiş olması. 7 Mart 2009’da fırlatılan uydunun Samanyolu Galaksisi’nin ötesindeki gezegenleri görüntülemede yardımcı olduğu biliniyordu.