Nokia’nın efsanesi, efsane oyunla geri dönüyor! İşte 8110’un Türkiye fiyatı ve özellikleri

Nokia bir dönemin popüler telefonu 8110'u yeniledi. Matrix filmi ile hafızalara kazınan telefonun Türkiye fiyatı belli oldu. Peki Nokia 8110 4G'nin özellikleri neler? İşte Nokia 8110 hakkında bilmeniz gereken her şey...

Usta aktör Keanu Reeves'in canlandırdığı Neo karakterinin The Matrix filminde kullandığı telefon geri döndü. Nokia’nın ‘muz telefon’ lakaplı 8110 4G’nin Türkiye fiyatı belli oldu. Avrupa’da 109 euro fiyat etiketine sahip olan Ürünün Türkiye satış fiyatı ise 789 TL olarak belirlenmiş durumda. Peki Nokia 8110’un özellikleri neler? İşte Nokia 8110’un dikkat çeken özellikleri… -2.4 inç büyüklüğünde, 320 x 240 piksel çözünürlüğünde QVGA ekran -2 MP arka kameraya ev sahipliği yapan modelde ön kamera bulunmuyor -Nokia 8110 4G'de Facebook, Twitter, Google Haritalar ve Google Assistan’a yer verildi. -Cihazda Nokia’nın efsane oyunu Snake (yılan) da bulunuyor. -512 MB RAM ve 4 GB dahili hafıza -Nokia 8110 4G'de 1500 mAh'lık bataryaya yer verildi. -1.1 GHz hızında çalışan Qualcomm 205 işlemci -Bunun dışında cihazda Wi-Fi işlevselliği, 3.5 mm jak girişi, GPS, Mikro USB 2.0 ve Bluetooth 4.1 de yer alıyor.

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