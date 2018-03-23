Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ölülerin parmaklarını kullanıyorlar! İnanılmaz haberler FBI’dan geldi

Bilindiği üzere iPhone telefonlarda ekran kilidi teknolojisi olarak Touch ID veya Face ID kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Federal Araştırma Bürosu (FBI) araştırmaları sırasında iPhone kilidi açmak için ölü insanların parmak izini kullandığını doğruladı.

android-time 15:52 23 Mart 2018
Haberler Bilim - Teknoloji
Ölülerin parmaklarını kullanıyorlar! İnanılmaz haberler FBI’dan geldi
Bilindiği üzere iPhone telefonlarda ekran kilidi teknolojisi olarak Touch ID veya Face ID kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Federal Araştırma Bürosu (FBI) araştırmaları sırasında iPhone kilidi açmak için ölü insanların parmak izini kullandığını doğruladı.

FBI olayları açığa çıkartmak için her türlü yolu deniyor. Kanıt bulmak için akıllı telefonlardan faydalanan FBI, iPhone’ların kilidini açmak için ölülerin parmak izini kullandıklarını açıkladı. ABD’de bu yöntemin tamamen yasal olduğunu da belirtelim.
parma-izi-depo

ABD'de gerçekleşen San Bernardino olayında Apple'dan cihaz kilitlerini açmak konusunda yardım istenmişti ancak şirket kullanıcı gizliliği ve güvenliği açısından bunu reddetmişti. Eğer iPhone telefonu bulunan kişi çoktan öldüyse, artık sadece cihaz sahibinin parmağı yeterli oluyor. Face ID teknolojisi konusunda ise sıkıntı yaşanıyor.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar