iOS 11.3 güncellemesi yayınlandı! Skandal güncellemenin ardından iOS 11.3’e önemli ayar geldi…

iPhone kullanıcıları artık pilinin aşınma oranını görebilecek. Peki hangi iPhone, iPad'ler iOS 11.3 güncellemesini alacak? Apple, iOS 11.3 güncellemesini yayınladı. Apple'ın yeni iOS güncellemesi ile iPhone'lardaki batarya krizinin ardından gelen yeni ayar seçeneği dikkat çekti.

Geçtiğimiz güncelleştirmede işlemci yavaşlatma konularıyla büyük yankı uyandıran Apple, iOS 11.3 ile çarpıcı özellikler getirdi. Uzun beta süreçleri ve denemelerin ardından, yeni iOS 11 versiyonu olan iOS 11.3 için geri sayıma geçen Apple, kullanıcıları şaşırtarak bu sürümü ilk etapta sadece geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni iPad için yayınladı. Aradan henüz 24 saat bile geçmeden iOS 11.3 sürümü iPhone ve iPad modelleri ile buluştu. iOS 11.3 ile işlemci yavaşlatma krizi de dahil olmak üzere pek çok sorunun ortadan kalkması bekleniyor. İşte iOS 11.3 güncellemesinin yüklenebileceği iPhone ve iPad’ler…

Yaklaşık 750 MB boyutunda olan iOS 11.3 sürümü ile birlikte iOS cihazlarda kullanıcı deneyimi açısından ciddi değişimler yaşanıyor.

Bir süre önce ortaya çıkan iPhone batarya skandalının ardından, Apple cihazlarına yeni bir ayar seçeneği getirmeye karar verdi. Artık mobil cihazınızda Ayarlar > Batarya menüsüne girdiğinizde, pilinizin aşınma oranını görebileceksiniz. Ayrıca cihazın pili iyi durumda değilse, bataryayı değiştirmeniz için uyarı alacaksınız. Bu özellik iPhone 6 ve üstü modellerde geçerli olacak.

iOS 11.3 HANGİ MODELLERE GELDİ?

– iPad Air

– iPad Air 2

– iPad Pro

– iPad 9.7

– iPad mini 2

– iPad mini 3

– iPad mini 4

– iPod touch 6th

– iPhone 5s

– iPhone SE

– iPhone 6/6 Plus

– iPhone 6s/6s Plus

– iPhone 7/7 Plus

– iPhone 8/8 Plus

– iPhone X

iPHONE’LARA GÜÇ YÖNETİMİ ÖZELLİĞİ

Kullanıcılar cihazlarından maksimum performansı alabilmek için güç yönetimi özelliğini istedikleri gibi aktif veya pasif hale getirebilecekler. Bu özellik Ayarlar > Batarya bölümünde ulaşılabilir olacak. Özellik iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE ve iPhone 7 modellerinde geçerli olacak.

ARKit 1.5 geliştiricilere açılacak. ARKit sayesinde duvar, kapı ve diğer yüzeylere sanal objeler yerleştirilebilecek. Ayrıca harita editörü sayesinde yüzeylerin yapısı çok daha iyi bir şekilde okunabilecek.

Yeni Sağlık Kayıtları özelliği Sağlık uygulaması içine eklenecek. Bu özellik hastaneler, klinikler ve Sağlık uygulamasının kendisinde bulunan kayıtları bir araya getirecek ve organize edecek. Servis şifre korumalı olacak.



4 YENİ EMOJİ

4 yeni Animoji karakteri eklenecek. Bu karakterler; aslan, ayı, ejderha ve kafatası

Müzik klipleri Apple Music'e eklenecek. Kullanıcılar bu klipleri izlerken hiçbir şekilde reklamlar tarafından rahatsız edilmeyecekler.

Business Chat özelliği beta olacak eklenecek.

Gelişmiş Mobil Konum özelliği sayesinde kullanıcının konumu kolaylıkla acil servislere gönderilebilecek. Elbette bulunduğunuz bölgenin özelliği desteklemesi gerekiyor.

HomeKit yazılım yetkisi sayesinde, geliştiricilere HomeKit'e erişim hakkı sağlanacak.