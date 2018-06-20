Oyun etkinliği pornocuları vurdu! Fortnite turnuvasında sırasında…

Son dönemlerin en popüler oyun türü olan Battle Royal türünde turnuvalar da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta E3 Etkinliği ile beraber düzenlenen Fortnite turnuvası, çevrimiçi trafiği öylesine etkiledi ki porno sektörü dahi bu turnuvalardan etkilendi...

Popülaritesi sürekli artan Battle Royal türü oyunlardan olan Fortinite’ın E3 etkiliniği üzerinde düzenlenen turnuvası dikkat çekti. Pro-Am isimli bir turnuva internet üzerinde o kadar yüksek bir trafik yarattı ki, porno endüstrisine kısa süreli etkide bulundu.

OYUN TURNUVASI PORNOCULARI VURDU

Webtekno tarafından aktarılan habere göre; Geniş çaplı oyunların sürekli olarak online hareket barındırması, yalnızca diğer çevrimiçi oyun platformlarını değil yoğun trafik yaşayan siteleri de etkiliyor. Fortnite kullanıcıları için geçen hafta tertiplenen ve E3 2018 etkinliğinde start verilen Fortnite Pro-Am turnuvası sırasında, porno sektörü çevrimiçi oyun trafiğinde büyük bir sıkıntıya girdi ve %13.57'lik bir kayıp yaşadı. Milyonlarca insanın ilgi odağı olduğu bu oyun ile beraber, diğer çevrimiçi oyun kanalları da ziyaretçi problemi yaşadı. Bu turnuvanın sona ermesi ise diğer sitelere rahat bir nefes aldırdı. Büyük çoğunluğu gençlerden oluşan Fortnite oyuncuları, etkinlik yayınlanırken porno izlemek yerine Fortnite yayınlarını takip etmeyi tercih ettiler. Bu da başa porno siteleri olmak üzere tüm internet sektörünü etkiledi.