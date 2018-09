Pronet’e “Yılın Markası” ödülü

Pronet, iletişim dünyasının önemli organizasyonlarından Campaign Brand of the Year Ödüllerinde “Yılın Markası” seçildi. Yarışma sürecinde markanın global organizasyonlarda kazandığı toplam 7 ödül bağımsız bir denetleme kurumu tarafından incelemeye alındı. İncelemede, müşteri deneyimi ve hizmet kalitesi anlamındaki çalışmalarıyla öne çıkan Pronet, yeni bir prestijli ödülün daha sahibi oldu.

Türkiye'nin lider güvenlik şirketi Pronet, Campaign Türkiye tarafından verilen Brand of the Year Ödüllerinde, Hizmet kategorisinde “Yılın Markası” seçildi. Pronet, 2017 yılında müşteri deneyimi ve hizmet kalitesini daha da üstün bir noktaya taşımak için yaptığı çalışmalar ile bu ödüle layık görüldü.

Campaign İngiltere ve Campaign Asya Pasifik tarafından 25 yıldır düzenlenen Brand of the Year Ödülleri, Türkiye'de ilk kez veriliyor. İletişim dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen ödüllerde, ajansların ve markaların son bir yılda aldığı ödüller değerlendirilerek kazananlar belirleniyor. Firmalar ve ajanslar belirlenen ödül listesini teyit ettikten sonra, listeler ve süreç bağımsız bir denetleme kurumu tarafından incelemeye alınıyor.

ALDIĞI 7 ÖDÜL İNCELENDİ

Elektronik güvenlik ve fiziksel güvenlik alanlarında hizmet veren Pronet, daha önce, “Dünyanın En İyi Müşteri Deneyimi” dahil prestijli pek çok unvanın sahibi olmuştu. Campaign Türkiye'nin değerlendirilmesinde de uluslararası alanda layık görüldüğü 7 ödüle yönelik başarısı incelendi.

Pronet'in Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip marka adına ödülü teslim aldı. Habip, “Güvenlik ve alarm sektöründe en çok tercih edilen marka olmamızın arkasındaki ana faktörlerden biri müşteri hizmetleri anlamındaki mükemmeliyetçiliğimiz. Teknoloji ve insan kaynağına hiç durmadan yatırım yaparak dünya standartlarının çok üstünde bir hizmet kalitesi sunuyoruz. Müşterilerimiz memnuniyetlerini bizimle her daim paylaşıyorlar. Bu ödüller ise, başarımızın altını global anlamda da çiziyor. Üstün müşteri deneyimi anlayışımız sayesinde kazandığımız ödüllerin, bağımsız bir kurum tarafından bir kez daha tasdik edilmiş olmasından ötürü mutluyuz” dedi.

Pronet'in 2017 yılında aldığı ödüller şu şekilde sıralanıyor:

Stevie International Business Awards: Customer Service Team of the Year (Yılın Müşteri Hizmetleri Ekibi)

Global Business Excellence – Customer Service Initiative (Müşteri Hizmetleri Girişimi)

Global Business Excellence – Customer Service Team (Müşteri Hizmetleri Ekibi)

Stevie International Business Awards: Customer Service Executive of the Year (Yılın Müşteri Hizmetleri Yöneticisi)

Stevie International Business Awards: Executive of the Year (Yılın Yöneticisi)

Global Business Excellence – Young Executive (Genç Yönetici)

Hermes Awards Platinum: Best Videos (En İyi Tanıtım Videoları)