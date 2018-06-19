PUBG için önemli güncelleme! PUBG mobile FPS modu geldi…

PUBG Mobile için gelen dev güncellemeyle yepyeni özellikler popüler oyuna eklendi. Play Store ve App Store üzerinden sunulan bu güncelleme ile oyuna FPS modu gibi dikkat çekici özellikler geldi...

PC ve Xbox One'ın ardından mobil platformlara da Tencent Games sayesinde gelen PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile, bugün dev güncelleme aldı. PUBG Mobile için dev güncelleme bugün yayınlandı. PUBG Mobile güncellemesi ile oyuna FPS modu gibi birbirinden güzel özellikler ekleniyor. PUBG Mobile 1.7 GB boyutundaki 0.6.0 güncellemesiyle beraber, uzun süredir merakla beklenen FPS moduna kavuşmuş durumda. 6 saatlik bakımın ardıdan açılan oyun sunucuları, müthiş yenilikleri de beraberinde getirdi. Ama bu özellikler arasında PUBG Mobile FPS modu hemen ön plana çıkıyor.

PUBG MOBILE’A DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLER GELDİ

Gelen özellikler arasında dikkat çekici olarak Birinci Şahıs Modu ve Mini-Zone Arcade modu bulunuyor. Ayrıca oyuncular artık çok daha farklı ve detaylı bir maç sonu ekranı görüyorlar.

FPS modu

Royale Pass Season 1

Yeni Arcade modu – Mini Zone

Yeni skin seçenekleri

Silahları cephanelikte görüntüleme

Tabancalar artık kendi arayüzüne sahipler

Yakın dövüş silahları ile artık lastiklere hasar verebiliyoruz

Takım arkadaşlarınızı susturabilme

Yenilenen oyun sonu ekranı

Seviye koruma sistemi

Asyalı karakter modellemeleri

Yeni ifadeler

2 sosyal ağı bağlayabilme imkanı