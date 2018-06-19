PUBG için önemli güncelleme! PUBG mobile FPS modu geldi…

PC ve Xbox One'ın ardından mobil platformlara da Tencent Games sayesinde gelen PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile, bugün dev güncelleme aldı. PUBG Mobile için dev güncelleme bugün yayınlandı. PUBG Mobile güncellemesi ile oyuna FPS modu gibi birbirinden güzel özellikler ekleniyor. PUBG Mobile 1.7 GB boyutundaki 0.6.0 güncellemesiyle beraber, uzun süredir merakla beklenen FPS moduna kavuşmuş durumda. 6 saatlik bakımın ardıdan açılan oyun sunucuları, müthiş yenilikleri de beraberinde getirdi. Ama bu özellikler arasında PUBG Mobile FPS modu hemen ön plana çıkıyor.
PUBG MOBILE’A DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLER GELDİ
Gelen özellikler arasında dikkat çekici olarak Birinci Şahıs Modu ve Mini-Zone Arcade modu bulunuyor. Ayrıca oyuncular artık çok daha farklı ve detaylı bir maç sonu ekranı görüyorlar.
FPS modu
Royale Pass Season 1
Yeni Arcade modu – Mini Zone
Yeni skin seçenekleri
Silahları cephanelikte görüntüleme
Tabancalar artık kendi arayüzüne sahipler
Yakın dövüş silahları ile artık lastiklere hasar verebiliyoruz
Takım arkadaşlarınızı susturabilme
Yenilenen oyun sonu ekranı
Seviye koruma sistemi
Asyalı karakter modellemeleri
Yeni ifadeler
2 sosyal ağı bağlayabilme imkanı