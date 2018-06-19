Samsung Galaxy J7 Top geliyor!

Samsung kullanıcıları dikkatlerini Galaxy Note 9 modelindeki gelişmelere yöneltmiş olsa da Galaxy J serisi de hızla büyümeye devam ediyor. Orta segmentte çok daha fazla model sunmak isteyen şirketin, Galaxy J7 Top üzerinde çalıştığı doğrulandı. İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz ay Galaxy J4 ve Galaxy J6 modellerini tanıtan Samsung, bu ay Galaxy J3 (2018) ve J7 (2018) ile kullanıcıların karşına çıktı. Serinin yeni üyesi Galaxy J7 Top ise, Wi Fi sertifikasını almasından sonra, bu kez de Bluetooth sertifikasını aldı.

SM-S757BL model numarası ile listelenen akıllı telefonun Bluetooth 5'in aksine, Bluetooth 4.2 desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Bu durum Galaxy J7 Top'un giriş seviyesi bir akıllı telefon olacağını belli ediyor.

Galaxy J7 Top'un ABD'de satışa sunulan Galaxy J7 Sky Pro (model numarası SM-S727VL) modeline benzer özelliklere sahip olacağı düşünülüyor.

Cihazda 8 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Galaxy J7 Sky Pro, 3300 mAh‘lık bir bataryadan beslenirken, parmak izi okuyucuya sahip. Galaxy J7 Top'un, Galaxy J7 Sky Pro'ya kıyasla biraz daha iyi bir donanıma sahip olması bekleniyor. Ancak, daha önce belirttiğimiz gibi teknik özellikler konusunda henüz ortaya çıkan bir rapor bulunmuyor.