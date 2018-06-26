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Samsung kullananlar dikkat! Haberlere göre o tarihler değişti…

Akıllı telefonların performanslarını yüksek tutabilmek için güncellemeler büyük önem taşıyor. Samsung cephesinden gelen haberlere göre Oreo güncellemesi alacak telefonların günceleme takvimi değişti. Peki hangi cihaz ne zaman Oreo güncellemesi alacak?

android-time 10:01 26 Haziran 2018
Haberler Bilim - Teknoloji
Samsung kullananlar dikkat! Haberlere göre o tarihler değişti…
Akıllı telefonların performanslarını yüksek tutabilmek için güncellemeler büyük önem taşıyor. Samsung cephesinden gelen haberlere göre Oreo güncellemesi alacak telefonların günceleme takvimi değişti. Peki hangi cihaz ne zaman Oreo güncellemesi alacak?

Telefonları ile ilgili vereceği güncellemeleri bir internet sitesinde duyuran Samsung, Oreo işletim sistemi için daha önce paylaştığı takvimde değişikliklere gitti. Samsung Galaxy S9 serisini kullanıcılar ile buluşturduktan sonra, amiral gemisi modelleri için Android Oreo güncellemesini yayınladı. İlk olarak Galaxy S8, sonrasında Note 8 ve en son Galaxy S7 için Oreo güncellemesi yayınlandı. İşte diğer güncelleme tarihleri…

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SAMSUNG CİHAZLAR İÇİN OREO GÜNCELLEMESİ TARİHLERİ

Samsung Türkiye tarafından site üzerinde yapılan son değişiklikler ile birlikte bazı tarihlerin ileriye alındığı görüldü. Örneğin, 2017 model Galaxy A serisi için 25 Mayıs tarihi işaret ediliyordu, ama bu tarih 6 Temmuz olarak değiştirildi. Buna göre Temmuz ayının ilk haftasında (6 Temmuz tarihinde) Galaxy A3, A5 ve A7 Oreo güncellemesi alacak. 13 Temmuz’da ise J3, J5 Pro ve J7 Pro modelleri Oreo güncellemesi alacak.

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