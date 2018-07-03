Samsung kullananlar için haberler kötü! Fotoğraflarınızı rastgele kişilere gönderiyor

Samsung kullanıcıları tarafından sosyal medyada paylaşılan hata korkuttu. Samsung telefonlarının bazı modelleri, telefon galerisinde bulunan fotoğrafları kullanıcının izni ve haberi olmadan rastgele kişilere gönderiyor. Söz konusu hatayla karşılaşan kullanıcılar, telefonlarından gönderilen fotoğrafların kimlere ve kaç tane gönderildiğini de takip edemiyor.

Samguns telefonlarının bazı modellerindeki mesajlaşma uygulamasında keşfedilen yeni hataya göre kullanıcı izni olmadan gönderilen fotoğrafların telefon içerisinde herhangi bir şekilde kaydı da tutulmuyor. Samsung’un resmi forumları ve Reddit adlı internet forumu sayfalarındaki şikayetlere göre, bazı Samsung akıllı telefon kullanıcılarının fotoğrafları adres listesindeki kişilere gönderiliyor. Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus ve Note 8 modellerinde görüldüğü belirlenen bu teknik hatanın hangi operatör sağlayıcılarında yaşandığına dair herhangi bir bilgi olmasa da gelen ilk raporlar T-Mobile operatörünü işaret ediyor. Söz konusu hatanın operatörden operatöre de değişebileceği bildirildi.

Öte yandan, telefon galerisindeki fotoğrafların yanı sıra, taslaklar bölümüne kaydedilen mesajların da söz konusu hata sonucu başka alıcılara gönderildiği öğrenildi.

Samsung Avustralya’nın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise, şirketin söz konusu hatayı araştırdığını doğruladı ve “Bu konuyla ilgili raporların farkındayız ve teknik ekiplerimiz buna bakıyor” dedi.