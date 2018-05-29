Samsung tarafından sır gibi saklanan A9 Star ortaya çıktı!

Piyasaya duyurulmamış olan telefonlarının detaylarını internete sızdırmamak için büyük çaba harcayan firmalar bazen başarısız oluyor. Sızıntı haberleri kimi zaman gerçeği yansıtmasa da çıkması muhtemel modellere dair fikir veriyor. Lansmanı henüz yapılmamış Samsung Galaxy A9 Star'ın görüntüleri video şeklinde sızdırıldı.

Samsung SM-G8850 olarak çıkacağı bilinen Samsung Galaxy A9 Star’ın görüntüleri ortaya çıktı. Muhtemelen bir Samsung çalışanı, hakkında henüz hiçbir şey bilinmeyen Samsung Galaxy A9 Star’ın bu videosunu çekti.

DİKKAT ÇEKEN ÇİFT KAMERA

Çıkan sızıntı görüntüleri sayesinde cihazda çift kamera ve arka tarafa yerleştirilmiş parmak izi sensörü bulunduğu görülebiliyor. Videonun Galaxy A9 Star’a ait olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bilinen tek şey ise şirketin bu cihazı yüksek akıllı bir telefon olarak üretmek istemesi. TENAA’dan sızan bilgilere göre, FHD + 1080 x 2200 piksel çözünürlükte 6.3 inç AMOLED bir ekran ve çift arka kamerayla (24MP + 16MP) birlikte geleceği düşünülüyor.