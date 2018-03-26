Şimdi de bu çıktı, GetContact gündem oldu… Haberler korkuttu, tehlike büyük!

Akıllı telefonlar için düzenlenmiş bir program olan ve numara sorgulama işlemi yapan GetContact gündem oldu. Programı yükleyen kişilerin rehberlerini kopyalayarak, sorgulama sonuçları oluşturan GetContact büyük tehlikeler de barındırıyor.

Son birkaç gündür sık sık konuşulan ve bugün sosyal medyada büyük yankı uyandıran GetContact uygulaması nedir? GetContact uygulaması uygulamayı kuran kişilerin rehberindeki numaraları kendi havuzuna aktararak diğer sorgulama yapan kişilerle paylaşıyor.

NASIL KAYITLIYSANIZ SONUÇLARDA ÖYLE ÇIKIYOR

Rehber kopyalama sistemiyle, indirilen cihazdaki rehbere ve numaranıza ulaşan sistem bunları uygulamayı kullanan diğer kişilerle paylaşıyor. Özellikle özel hayatın gizliliği noktasında büyük sıkıntılar doğurabilecek olan sistemde numaranızın hangi kaynaklara ulaştığı da bilinmiyor.

BENZER UYGULAMALAR YASAKLANMIŞTI…

Geçtiğimiz günlerde gelen şikayetler üzerine harekete geçen Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişilerin açık rızalarını almaksızın isimden telefon numarası veya telefon numarasından isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren sitelere yaptırım uygulamıştı.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Çeşitli uygulamalar, internet siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden kişisel verileri toplayarak bu verilen paylaşımını sağlayan, isim sorgulandığında telefon numarası bilgisine, telefon numarası sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve başkalarının telefon rehberinde nasıl kayıtlı olduğunu öğrenme gibi konularda hizmet veren birçok uygulamanın ve internet sitesinin gereken kanunlara uymadığı ve durdurulması gerektiği bildirildi. Karara göre bu uygulamayı veren birçok uygulama durdurulmuştu.