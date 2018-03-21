Sıra dışı konuşmacılar TEDxReset sahnesine çıkarak, “Yolaçık” diyecek

Spordan modaya, girişimcilikten dijital ekonomiye, tasarımdan yazarlık ve gazeteciliğe kadar farklı alanlardan uzman ve başarılı isimler TEDxReset Konferansı’nda yer alarak katılımcılara ilham veren hikâyeler anlatacak.

SÖZCÜ'nü medya sponsorluğunu üstlendiği ve 24 Mart'ta TİM Show Center'da düzenlenecek olan TEDxReset, zengin ve dinamik bir program akışıyla katılımcılarına yeni ufuklar açacak.

NBA ve dünya şampiyonluğu unvanına sahip olan Mehmet Okur, ünlü moda tasarımcısı Arzu Kaprol, İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova, ekonomist Mehmet İnhan, SAP Ortadoğu ve Afrika Pazarlama Direktörü Erdem Aksakal, “Çizen Bayan” Elif Tanverdi TEDxReset konuşmacılarının sadece bazıları…

“İnsanların birbirinden ilham ve cesaret almasını nasıl sağlarız? Duyulmamış hikâyeleri nasıl toplarız?” diyerek yola çıkan ve milyonlarca kişinin izlediği TED konferanslarını 2010'da Türkiye'ye getiren TEDxReset, ilham vermeye devam ediyor.

Küratör Ali Üstündağ, yayılmaya değer fikirlerin geniş kitlelerle buluşması için düzenlenen TED konferanslarını keşfederek Türkiye'de TEDx konferanslarının yapılmasını sağladı. Ali Üstündağ ile birlikte “TEDxReset Beyin Takımı”, TEDxReset konferanslarının temalarını ve konuşmacılarını belirliyor.

8 yılda, 8 konferansta, 200'ü aşkın konuşmacı, 30'dan fazla performans, 10 bini aşkın konferans dinleyicisi ile 10 milyonun üzerinde video görüntülenme başarısı olan TEDxReset, 2018 yılında “Yolaçık / Hit the Road“ temasıyla düzenlenecek.

Herkesin yaşadığımız bu dünyadan şikayet ettiği bu dünyada TEDxReset şu soruları soruyor : “Ben başka dünyalar fikrine ve inşaasına açık mıyım? Bu dünyanın en küçük parçası olan ‘ben' farklı dünyaların mümkünlüğü için bir şey yapabilir miyim?”

24 Mart Cumartesi günü TİM Show Center'da düzenlenecek olan etkinliğin biletleri Biletix'ten satılıyor. http://www.biletix.com/etkinlik/VUG01/TURKIYE/tr

SÖZCÜ'den Özlem Gürses konferans öncesi iki genç konuşmacıyla bir araya geldi, hikayelerini dinledi.

Geliştirmiş olduğu “Alzheimer Çipi Looky” projesi ile birlikte Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden, liseli girişimcilik takımı Lookater'ın kurucusu olan Alp Onur ve İstanbul Modern’de gönüllü olarak başladığı kariyerinde eğitim programları yöneticiliğine yükselen, eğitimciliğinin yanı sıra çocuk kitabı yazarı olan Hüsne Rhea Çiğdem de konuşmalarıyla dinleyicilere ilham verecek.

2018'in teması: “Yolaçık / Hit the Road”

“Ben başka dünyalar fikrine ve inşaasına açık mıyım? Bu dünyanın en küçük parçası olan ‘ben' farklı dünyaların mümkünlüğü için bir şey yapabilir miyim?” sorusunu sorarak, TEDxReset 2018'de esas olanın hareket olduğuna hemfikir olup, “Yolaçık / Hit the Road” temasında karar kıldılar.