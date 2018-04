Sokak lambalarından internete girilecek! Dev şehri sevindiren haber…

İnternet her an ihtiyaç duyulan bir konuma gelmiş durumda. İletişim kurmaktan, haberleri okumaya kadar her noktada bağlandığımız internet ABD'nin dev şehri New York'ta sokak lambaları üzerinden sağlanacak...

WI-FI şifresi sormak o şehirde tarihe karışacak. Uluslararası basında yankı uyandıran haberlere göre 2025 yılına kadar New York'taki tüm sokak lambaları kablosuz internet hizmeti de verecek. BEŞ KİŞİDEN BİRİNİN İNTERNET BAĞLANTISI YOK New York Belediyesi'nin konudaki ilgi ve alakası sayesinde, New York halkının internetsiz bir anı kalmayacak gibi gözüküyor. Ülkede hâlâ internet erişimi olmayan sakin sayısı hiç de azımsanacak boyutta değil. New York'ta yaşayan her 5 insandan 1'inin internet bağlantısı yok. Bu hizmetle birlikte bu problemin ortadan kaldırılacağı düşünülüyor. ÜCRET KONUSU NET DEĞİL Shiftdelete tarafından aktarılan habere göre kablosuz internet hizmetinin ücreti olup olmayacağı konusunda hâlâ bir karar alınabilmiş değil. Barselona'dan sonra New York'ta da internet bağlantısı sağlayacak olan sokak lambaları, New York halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.