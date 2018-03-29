Son dakika haberi! GetContact uygulamasına erişim engeli kararı

Son dakika haberlerine göre son günlerde sosyal medyanın gündemine oturan GetContect uygulamasına ve 70 mobil telefon rehberi uygulaması erişim engeli geldi. Kararı BTK'nın başvurusuyla Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği verdi. Peki GetContact nedir? GetContect uygulaması neden engellendi? İşte ayrıntılar...

GetContact uygulaması son dakika haberlerine göre BTK tarafından engellendi. Bu uygulamalar, internet siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden kişisel verileri topluyor, isim sorgulandığında telefon numarası bilgisine, telefon numarası sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve başkalarının telefon rehberinde nasıl kayıtlı olduğunu öğrenme gibi konularda hizmet veriyor. Uygulamanın güvenliği tartışma konusu olmuştu.

GETCONTECT NEDİR?

GetContact uygulaması uygulamayı kuran kişilerin rehberindeki numaraları kendi havuzuna aktararak diğer sorgulama yapan kişilerle paylaşıyor. Rehber kopyalama sistemiyle, indirilen cihazdaki rehbere ve numaranıza ulaşan sistem bunları uygulamayı kullanan diğer kişilerle paylaşıyor. Uygulama mağazalardan indirildikten sonra telefon numarası girilerek üyelik işlemleri tamamlanıyor. Uygulama sayfasından sorgulama bölümünden veri tabanından bulunan numaralar sorgulanabiliyor. Özellikle özel hayatın gizliliği noktasında büyük sıkıntılar doğurabilecek olan sistemde numaranızın hangi kaynaklara ulaştığı da bilinmiyor.

GetContact numaranızı silme seçeneği de sunuyor ancak numara sistemden siliniyor mu yoksa sadece görünmez hale mi getiriliyor sorusunun cevabı verilmiyor. Ücretsiz bir uygulama olan GetContact ve benzeri diğer uygulamaların en büyük gelir yöntemleri arasında ise zaten toplanan bu veriler yer alıyor. Oldukça kolay olan GetContact numara silme işlemi için sisteme eklenen Unlist özelliğini kullanıyoruz. Bunun için ilk olarak uygulama içerisinden hesabınızı silmeniz gerekiyor.

GETCONTACT’TEN NASIL NUMARA SİLİNİR?

Uygulama içerisinde yer alan ayarlar sekmesine girin.

GetContact Hakkında sekmesine giriş yapın.

Hesap Ayarları sekmesine giriş yapın.

Hesabı sil seçeneğini seçin.

Bu işlemlerin ardından GetContact hesabınızı silmiş oluyorsunuz. Ancak numaranız hala sistemde yer almaya devam ediyor. Numaranızı GetContact rehberden silme içinse Unlist özelliğini kullanıyoruz.

İLGİLİ HABER GetContact'a ilgi sürüyor, gelişmeler bir bir geliyor! Apple ve Google'dan GetContact kararı...





İLGİLİ HABER BTK'dan GetContact uyarısı! Kim beni nasıl kaydetmiş? GetContact nedir?



