Son Dakika… Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Nobel Kimya Ödülü'nün bu seneki sahiplerini Frances H. Arnold, George P. Smith ve Sir Gregory P. Winter olarak açıkladı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 2018 Akademisi Nobel Kimya Ödülü'nü 3 bilim adamı kazandı. ABD'den çalışma sunan Frances H. Arnold, enzimlerin yönlendirilmiş evrimi için çalışmalarından dolayı ödül aldı. ABD ve İngiltere'den ortak çalışma sunan George P. Smith ve Sir Gregory P. Winter’in de peptitlerin ve antikorların faj gösterimi için yaptıkları çalışmalardan dolayı ödül aldıkları duyuruldu.

İHA

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 de octubre de 2018