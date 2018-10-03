Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika… Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

2018 yılının Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu...

android-time 12:57 3 Ekim 2018
Haberler Bilim - Teknoloji
Son Dakika… Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
2018 yılının Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu...

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Nobel Kimya Ödülü'nün bu seneki sahiplerini Frances H. Arnold, George P. Smith ve Sir Gregory P. Winter olarak açıkladı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 2018 Akademisi Nobel Kimya Ödülü'nü 3 bilim adamı kazandı. ABD'den çalışma sunan Frances H. Arnold, enzimlerin yönlendirilmiş evrimi için çalışmalarından dolayı ödül aldı. ABD ve İngiltere'den ortak çalışma sunan George P. Smith ve Sir Gregory P. Winter’in de peptitlerin ve antikorların faj gösterimi için yaptıkları çalışmalardan dolayı ödül aldıkları duyuruldu.

İHA

 

İLGİLİ HABERSon dakika... Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu!Son dakika... Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu!İLGİLİ HABERSon dakika... 2018 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli olduSon dakika... 2018 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 13:0703.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more
Yorumlar