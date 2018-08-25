Sosyal medyada dayınıza dikkat! Son dakika haberlerine konu olmak istemiyorsanız…

Sosyal medya aile bağlarımızın kolayca görülebildiği mecralar haline gelmiş durumda. Kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde büyük bir dolandırma oyunun parçası olabilecek bilgiler kolayca elde edilebiliyor. Sık sık haberlere konu olan durumlarda birçok vatandaş ya parasını son dakikada kurtarıyor ya da kötü niyetli kişilere kaptırıyor. İnternet ortamında güvende olmak için bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor...

Sık sık haberlere konu olan dolandırıcılar sürekli yöntem değiştiriyor. Dolandırıcılar hedefledikleri kişiler hakkında bilgiler toplarken en çok sosyal medyadan faydalanıyor. Sosyal medyada gizlilik ve güvenlik bu noktada büyük önem taşıyor. Aile üyeleriyle olan iletişiminizden, örneğin dayınızın soyadından yola çıkarak anne kızlık soyadınızı tespit edebilen dolandırıcılar, maddi ve manevi büyük kayıplara neden olabiliyor…

SOSYAL MEDYADA SAHTE ARKADAŞLARA DİKKAT

Sosyal medya kullanıcılarının sık sık rastladığı bir durum olan tanımadığı insanların sosyal medya üzerinden eklemesi çok tehlikeli durumlara yol açabilir. Facebook üzerinden sizin doğum tarihiniz, memleketiniz, soyadınız gibi bilgilere ulaşan kötü amaçlı kişiler bu bilgiler aracılığıyla çeşitli denemelerle şifrenizi çözmeye çalışabilir. Adınız ve kişisel bilgilerinizle ilgili olmayan bir şifre seçmeniz bu noktada size koruma sağlayacaktır. Farklı noktalama işaretleri ve büyük küçük karışık harf kullanımı şifrenizin kuvvetli olmasını sağlayacaktır.

ŞİFRE GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Çalınan şifrelerin analiz edilen kısmında göze çarpan en önemli sonuç, 123456 şifresinin çalınan en çok şifre olması. Tüm çalınan şifreler içinde %17 gibi oldukça büyük bir oranı kaplayan 123456 şifresi kullanılmaması gereken şifreler sıralamasında başı çekiyor. İkinci sırada ise 123456789 geliyor. Klavye tuş kombinasyonu sayesinde rahatça akılda kalan qwerty şifresi ise üçünsü sırada. Websiteleri ve uygulamalar şifrelerin güvenliği konusunda büyük harf, küçük harf, rakam ve sembol kombinasyonlarını tavsiye ediyor.

BTK AÇIKLADI: SAKIN DAYINIZI ETİKETLEMEYİN

BTK geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, iyi niyetle yapılan bir facebook paylaşımının bile siber hırsızlara imkan sağladığına dikkat çekti. Açıklamada, “Dayınızı ve dayınızın oğlunu Facebook’ta etiketlediğinizi düşünün. Listenizde 500 arkadaşınız varsa bu 500 arkadaşınızla da anne kızlık soyadınızı paylaştığınızın farkında mısınız? Hatta Facebook’ta gizlilik ayarlarınızı yapmadıysanız bütün internet coğrafyasına bu bilgileri paylaştığınızın farkında mısınız? Bakın çok uğraşmadan bankacılık işlemlerinizde kullanılan çok kritik bir bilginizin cevabına ulaştık. Üstelik doğrudan paylaşmadığınızı düşündüğünüz bir kişisel bilginize ulaştık. İşte şifre tahmini de böyledir. Basit şifrelerinizi sizi tanımadan bile birtakım kişisel bilgileriniz aracılığıyla tahmin etmek, deneme-yanılma yapmak çok da zor değil. Hele bir de kötü amaçlı kişiler tarafından şifrelerinizin ele geçirilip hesaplarınızın çalınması durumunda başınıza gelebilecekleri tahmin edebiliyor musunuz? Zor (tahmin edilmesi güç) şifreler belirleseniz bile internette farklı hesaplar için aynı şifreler belirlemeniz, büyük bir güvenlik açıklığıdır. Çünkü bu şifrenizin zor olsa da kırılması durumunda birden fazla hesabınız kötü amaçlı kişilerin eline geçmiş olacaktır.” denildi.

BTK uzmanları, kredi kartı ya da internet şifresinin belirlenmesinde ise şu tavsiyelerde bulunuyor: “Şifreleriniz en az 8 karakter olmalı. Şifreleriniz özel karakterler içermeli ( @#$%^& ). Şifreleriniz hem küçük hem büyük karakter içermeli (v,V). Yaygın kullanımlar ( 123,abc ) doğum tarihiniz, kullanıcı adınız ya da diğer kişisel bilgilerinizi içeren bir şifreniz olmamalı. Bütün hesaplarınız için farklı şifreler belirlemelisiniz.”

SADECE MADDİ DEĞİL MANEVİ KAYIPLARA DA NEDEN OLUYOR

Hack saldırıları sadece maddi değil manevi kayıplara da neden olabiliyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan hack saldırılarında birçok ünlü ismin özel pozları hackerlar tarafından internete servis edilmiş ve hukuki süreçler başlatılmıştı. İnternet ortamına aktarılan her veri gerekli korumaları sağlamadığımız takdirde günlük hayatımızı derinden etkileyebiliyor.