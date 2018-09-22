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Sosyal medyada korkutan virüs! Son dakikaya kadar fark edilmedi…

Sosyal medyada hacklenmek kişilerinin başına ciddi sorunlar açabiliyor. Twitter tarafından yapılan son dakika açıklamasna göre Twitter, sosyal ağda yanlış kişilere gizli mesajlar gönderebilen virüs tespit etti.

android-time 13:44 22 Eylül 2018
Haberler Bilim - Teknoloji
Sosyal medyada korkutan virüs! Son dakikaya kadar fark edilmedi…
Sosyal medyada hacklenmek kişilerinin başına ciddi sorunlar açabiliyor. Twitter tarafından yapılan son dakika açıklamasna göre Twitter, sosyal ağda yanlış kişilere gizli mesajlar gönderebilen virüs tespit etti.

Twitter’dan yapılan açıklamada, virüsün özellikle direkt mesajları ya da korunmalı twitleri etkilediği, bir yılı aşkındır kullanıcıların özel mesajlarının üçüncü taraflara sızdırılıyor olabileceği bildirildi.

3 MİLYON CİVARINDA KİŞİ ETKİLENDİ!

Kullanıcılar ve Twitter üzerinden müşteri hizmeti sunan işletmeler arasındaki direkt mesajları etkileyen ve Mayıs 2017’de başlayan virüs sorununun, 10 Eylül’de ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada virüsten 335 milyon kullanıcının yüzde birinden azının etkilendiği kaydedildi.

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