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Sözcü strateji planlama uzmanından habercilik sempozyumu!

Sözcü Gazetesi Analitik Operasyonlar ve Stratejik Planlama Müdürü Reha Başoğul, Haberciler Platformu'nun Kadıköy Belediyesi'nde gerçekleştirdiği meslek içi bilgilendirme sempozyumunda konuştu. Katılımcılara tecrübelerini aktaran Başoğul, gazetecilere ve gazeteci adaylarına dijital medyayı, veri gazeteciliğini ve yeni iş kollarını anlattı.

Sozcu.com.tr
android-time 22:13 28 Temmuz 2018
Haberler Bilim - Teknoloji
Sözcü strateji planlama uzmanından habercilik sempozyumu!
Sözcü Gazetesi Analitik Operasyonlar ve Stratejik Planlama Müdürü Reha Başoğul, Haberciler Platformu'nun Kadıköy Belediyesi'nde gerçekleştirdiği meslek içi bilgilendirme sempozyumunda konuştu. Katılımcılara tecrübelerini aktaran Başoğul, gazetecilere ve gazeteci adaylarına dijital medyayı, veri gazeteciliğini ve yeni iş kollarını anlattı.

Sempozyumun ilk bölümünde Sözcü Gazetesi Analitik Operasyonlar ve Stratejik Planlama Müdürü Reha Başoğul, gazeteciler ve gazeteci olmak isteyenlere tecrübelerini aktardı.

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Haberciler Platformu’nun sempozyumlarının süreceği bildirildi.

Çok sayıda gazetecinin de katıldığı sempozyumda Başoğul, gazetecilere dijital medyayı ve veri gazeteciliğinin önemini anlattı.

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Reha Başoğul ayrıca bir sunum da gerçekleştirdi.

Haberciler Platformu üyelerinin  tamamen kendi imkanlarıyla düzenlenen sempozyumların süreceği ve gazetecilerin gelişen dijital dünyada uzmanlaşmalarının, özellikle işsiz gazetecilerin de yeni iş alanlarına yönlendirilmelerinin amaçlandığı belirtildi.

 

Son güncelleme: android-time 14:1330.07.2018
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