Steam kış indirimleri başladı! Steam yılbaşı indirimleri hangi oyunlarda?

Steam kış indirimleri 21 Aralık günü başladı. PUBG, PES, Football Manager gibi oyunlar Steam oyun platformlarında yılbaşı indirimine girdi. Steam platform'undaki yüksek kış indirimi oranlarından yararlanmak isteyen kullanıclar yoğun ilgi göstermeye başladı. Peki Steam yılbaşı (kış) indirimleri ne zamana kadar devam edecek? Steam indirimli oyunları hangileri?

Steam, 2019 yılına kısa bir süre kala oyun severlere yılbaşı hediyesi gibi bir kampanya verdi. Steam Kış İndirimleri 21 Aralık itibariyle başladı. Yaz indirimleri ile eşdeğer büyüklükte yapılan kış indirimlerinde oyunlarda %80’a varan indirimler 4 Ocak’ta sonlanacak. İşte Steam yılbaşı indirimi kapsayacak oyunlar… HANGİ OYUNLAR İNDİRİMLİ OLACAK? Steam kış indirimleri konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. İşte indirime gitmesi beklenen oyunlar: 1. The Witcher 3: Wild Hunt 2. PES oyun serisi 3. Batman Arkham Trilogy 4. Grand Theft Auto V 5. PlayerUnknown's Battlegrounds 6. H1Z1 7. Rust 8. The Long Dark 9. Skyrim 10. Middle-earth: Shadow of Mordor 11. Cities Skylines 12. Football Manager oyun serileri 13. South Park 14. Tomb Raider 2013 15. Assassins Creed serileri STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK? Steam kış indirimleri 21 Aralık itibariyle başladı. Oyun severler ve oyun hediye etmek isteyenler, Steam yılbaşı indirimlerinden yararlanabilecekler. Steam indirimler 3 Ocak tarihinden sona erecek.

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