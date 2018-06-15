Stephen Hawking’in ses kaydı kara deliğe gönderilecek

Mart ayında hayatını kaybeden ve külleri bugün Londra'da bulunan Westminster Abbey'de gömülen bilim insanı Stephen Hawking'in ses kaydı, 1950'li yıllarda ortaya koyduğu ve bilim dünyasında öne çıkmasını sağlayan kara deliğe gönderilecek.

Cambridge News’ün Hawking’in ailesine dayandırdığı haberine göre, külleri Westminster Abbey’de fizikçi Isaac Newton ve biyolog Charles Darwin’in yanı başına gömülecek olan Hawking’in ses kaydı, ünlü besteci Vangelis’in özel olarak bestelediği bir eser eşliğinde kara deliğe gönderilecek.

Avrupa Uzay Ajansı’nın İspanya’daki vericisi vasıtasıyla uzaya taşınacak ses kaydı, 1A 0620-00 kara deliğine doğru yönlendirilecek. Motor nöron hastalığı (ALS Amyotrofik Lateral Skleroz) olan Hawking, 14 Mart günü Cambridge’deki evinde 76 yaşında hayatını kaybetmişti.

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