Stranger Things oyun oluyor! Görüntüler gerçek mi?

Stranger Things oyunu için Netflix’ten yapılan açıklamaya göre Telltale Games’in işten çıkarma işlemlerinin önemi olmadığı görülüyor. Netflix oyunun üretilmesi için farklı şirketlerin de değerlendirilebileceğini açıkladı.
OYUNUN GÖRÜNTÜLERİ SIZDI
Reddit üzerinden 4Chan isimli bir kullanıcı tarafından oyun içi oynanış görüntüleri paylaşıldı. Bu doğrultuda oyunun tasarımı ortaya çıktı.
Görüntülerde; Will’in Byer’ların evini gezerken çekmeceyi açması, birinci kişi bakış açısından (FPP) Upside Down boyutu görmesi gibi birçok sahne görülmekte.
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