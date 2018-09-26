Stranger Things oyun oluyor! Görüntüler gerçek mi?

Telltale Games'in 2018 Haziran ayında duyurmuş olduğu, Netflix'in yıldız dizisi Stranger Things'in oyununun akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. Telltale Games geçen hafta içerisinde, şirket çapında küçülmeye giderek 250 çalışanını işten çıkardı ve açıklanan oyun riske girmiş oldu. Stranger Things'in oyunu için ortaya çıkan göreseller ise hayranların umudunu artırdı...

Stranger Things oyunu için Netflix’ten yapılan açıklamaya göre Telltale Games’in işten çıkarma işlemlerinin önemi olmadığı görülüyor. Netflix oyunun üretilmesi için farklı şirketlerin de değerlendirilebileceğini açıkladı.

OYUNUN GÖRÜNTÜLERİ SIZDI

Reddit üzerinden 4Chan isimli bir kullanıcı tarafından oyun içi oynanış görüntüleri paylaşıldı. Bu doğrultuda oyunun tasarımı ortaya çıktı.

Görüntülerde; Will’in Byer’ların evini gezerken çekmeceyi açması, birinci kişi bakış açısından (FPP) Upside Down boyutu görmesi gibi birçok sahne görülmekte.