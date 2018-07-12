Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Takipçi sayınız düşebilir! Sosyal medya devinden şaşırtıcı hamle…

Sosyal medyanın en çok tercih edilen platformları arasında yer alan Twitter'ın takip sisteminde köklü bir değişiklik meydana gelecek. Gelen haberlere göre Twitter kilitli hesap sayısını toplam takipçi sayısından düşürecek! İşte merak edilenler...

android-time 09:20 12 Temmuz 2018
Haberler Bilim - Teknoloji
Takipçi sayınız düşebilir! Sosyal medya devinden şaşırtıcı hamle…
Sosyal medyanın en çok tercih edilen platformları arasında yer alan Twitter'ın takip sisteminde köklü bir değişiklik meydana gelecek. Gelen haberlere göre Twitter kilitli hesap sayısını toplam takipçi sayısından düşürecek! İşte merak edilenler...

Birçok kişi tarafından sosyal medya ortamlarında takipçi sayısı önem taşıyor. Twitter kullanıcıların takipçi sayısını etkileyecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. ShiftDelete tarafından aktarılan haberlere göre, Twitter, bu defa ise kilitli hesaplar üzerinde bir yeniliğe gidiyor.

KİLİTLİ HESAPLAR TAKİPÇİLER ARASINDA GÖSTERİLMEYECEK

Facebook ile birlikte günümüzün en çok tıklanan sosyal medya platformlarından olan Twitter oldukça önemli bir yeniliğe daha imza atıyor. Twitter kilitli hesap sayısını takipçiler arasında göstermeyecek.

Twitter Ã§Ã¶ktÃ¼ mÃ¼? Twitter neden aÃ§Ä±lmÄ±yor?

KİLİTLİ HESAP NEDİR?

Twitter'ın bir güvenlik prensibi olarak olağan dışı bir durum ile karşılaşıldığında şifre değişikliğine zorladığı hesaplar kilitlenir.

Hesabın hala sahibinde olduğunu belirlemek amacıyla ise hesap sahibi ile iletişime geçilir. Hesap ile ilgili bir sorun olmadığı onaylanana kadar ise hesap kilitli olarak tutulur.

Spam veya bot hesaplardan farklı olarak ise kilitli hesaplar gerçek kişiler tarafından oluşturulmuş olmasıdır.

İLGİLİ HABERFacebook, Twitter, LinkedIn... İstemeseniz de sizi yakından izliyorlarFacebook, Twitter, LinkedIn... İstemeseniz de sizi yakından izliyorlar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar