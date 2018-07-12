Takipçi sayınız düşebilir! Sosyal medya devinden şaşırtıcı hamle…

Sosyal medyanın en çok tercih edilen platformları arasında yer alan Twitter'ın takip sisteminde köklü bir değişiklik meydana gelecek. Gelen haberlere göre Twitter kilitli hesap sayısını toplam takipçi sayısından düşürecek! İşte merak edilenler...

Birçok kişi tarafından sosyal medya ortamlarında takipçi sayısı önem taşıyor. Twitter kullanıcıların takipçi sayısını etkileyecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. ShiftDelete tarafından aktarılan haberlere göre, Twitter, bu defa ise kilitli hesaplar üzerinde bir yeniliğe gidiyor.

KİLİTLİ HESAPLAR TAKİPÇİLER ARASINDA GÖSTERİLMEYECEK

Facebook ile birlikte günümüzün en çok tıklanan sosyal medya platformlarından olan Twitter oldukça önemli bir yeniliğe daha imza atıyor. Twitter kilitli hesap sayısını takipçiler arasında göstermeyecek.

KİLİTLİ HESAP NEDİR?

Twitter'ın bir güvenlik prensibi olarak olağan dışı bir durum ile karşılaşıldığında şifre değişikliğine zorladığı hesaplar kilitlenir.

Hesabın hala sahibinde olduğunu belirlemek amacıyla ise hesap sahibi ile iletişime geçilir. Hesap ile ilgili bir sorun olmadığı onaylanana kadar ise hesap kilitli olarak tutulur.

Spam veya bot hesaplardan farklı olarak ise kilitli hesaplar gerçek kişiler tarafından oluşturulmuş olmasıdır.