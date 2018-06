The Elder Scrolls VI açıklandı! E3’te heyecanlandıran gelişmeler…

E3 2018'de oyun tutkunlarını heyecanlandıran önemli bir gelişme yaşandı. 20 yılı aşkın bir geçmişi olan ve Bethesda oyun stüdyosunun gözbebeği olan The Elder Scrolls'un yeni versiyonu duyuruldu.

The Elder Scrolls 6’nın duyurulmasıyla The Elder Scrolls serisi hayranları büyük heyecan yaşadı. Sadece oyunun logosu ve oyun için dünyadan kısa bir görüntünün olduğu video bile oyunu bekleyenler için büyük bir önem taşıyor.

THE ELDER SCROLLS 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kısa bir videoyla duyurulan The Elder Scrolls 6’nın ne zaman çıkacağı bildirilmese de 2020’nin başlarında çıkması bekleniyor.

20 YILI GEÇKİN GEÇMİŞİYLE THE ELDER SCROLLS

Bu serinin oyunları Tamriel adı verilen kurgusal bir kıtada geçmektedir. Elder Scroll serinin oyunlarında önemli bir yer tutan ve oldukça eski kalıntılardır. Sayısı ve kökenleri bilinmemektedir ve aynı zamanda gelecek ve geçmiş olayların kayıtlı olduğu birer tarihi arşiv niteliğindedirler.Serinin çoğu oyununda oyuncunun yönlendirdiği karakterle bağlantısı vardır…

SERİNİN DİĞER OYUNLARI

The Elder Scrolls: Arena (1994)

The Elder Scrolls II: Daggerfall (1996)

An Elder Scrolls Legend: Battlespire (1997)

The Elder Scrolls Adventures: Redguard (1998)

The Elder Scrolls III: Morrowind (2002)

The Elder Scrolls III: Tribunal (2002)

The Elder Scrolls III: Bloodmoon (2003)

The Elder Scrolls Travels: Stormhold (2003)

The Elder Scrolls Travels: Dawnstar (2004)

The Elder Scrolls Travels: Shadowkey (2004)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006)

The Elder Scrolls IV: Knights of the Nine (2006)

The Elder Scrolls IV: Shivering Isles (2007)

The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

The Elder Scrolls V: Skyrim – Dawnguard (2012)

The Elder Scrolls V: Skyrim – Hearthfire (2012)

The Elder Scrolls V: Skyrim – Dragonborn (2012)

The Elder Scrolls Online (2014)

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition (2016)

The Elder Scrolls: Legends (2017)