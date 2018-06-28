Tüm medya arşiviniz sığabilir! 25 bin filmin depolanabileceği SD kartlar geliyor

Yeni SD kart formatı, tüm medya arşivinizi alabilecek boyutta kartların yolunu açtı! 128 TB'lık maksimum depolama kapasitesi sunan teknolojiyle veri aktarma hızı saniyede 985 MB'a çıkacak

SD Express ismiyle duyurulan yeni bir format sayesinde tüm medya koleksiyonunuzu tek bir SD karta sığdırabileceksiniz. 128 TB’lık maksimum depolama kapasitesi sunan teknolojiyle veri aktarma hızı saniyede 985 MB’a çıkacak

Hafıza kartı standartlaırnı belirleyen bir organizasyon olan The SD Association, ‘SD Express' ismiyle yeni bir format duyurdu. Yeni format sayesinde veri transferi hızı saniyede 985 MB'ye kadar yükselecek.

Yeni formatla ilgili daha etkileyici bir yenilik ise SD kartlarda maksimum kapasitenin 2 TB'tan 128 TB'a sıçrayacak olması. Yani tek bir SD kartta bütün sabit disklerinizin depolayabileceğinden daha fazla veri saklanabilecek. Bu kadar büyük bir depolama alanını doldurmak için aynı SD kartına 25 bin yüksek çözünürlüklü film ya da 256 milyon fotoğraf koymanız gerek. Hatta Spotify'ın tüm şarkı koleksiyonu 35 milyonken, siz 25 milyon şarkı dosyasını tek bir SD kartta saklayabilirsiniz.

Tabii ki 128 TB'lık kapasite boyutu şimdilik teorik bir limitten ibaret. Her ne kadar bu depolama boyutuna sahip bir SD kartın üretilmesi mümkün olsa bile 1 TB'lık SD kartlarını bile nadiren görüyoruz. Çünkü 512 GB'lık kartlar bile yüzlerce dolar ediyor. Yine de bir zamanlar tüm koleksiyonumuzu CD'lerde saklayabildiğimiz gibi gelişen teknoloji ile 128 TB'lık SD kartlar da hayatımızda sıradan bir hale gelebilir.