Türk oyun stüdyosu Apple Desing Award kazandı!

Apple’ın uygulama ve oyunlarda tasarım,inovasyon ve teknoloji alanında en iyileri seçtiği Apple Design Awards‘ta ödül alan 10 uygulama belli oldu. Eskişehir'de kurulu MobGe isimli yerli oyun stüdyosu tarafından geliştirilen Oddmar isimli oyun Apple Design Award kazandı.

Tüm dünyada oyun sektörü büyük hızla ilerlerken Türkiye’den bir oyun stüdyosu da önemli bir başarıya imza attı. Apple'ın uygulama ve oyunlarda en iyileri seçtiği Apple Design Awards‘ta bir Türk firması da bulunuyor…

TÜRK OYUNUNA ÖNEMLİ ÖDÜL

2014’de kurulan MobGe isimli oyun stüdyosunun ilk oyunu olan Oddmar’da Vikinglerin büyülü dünyasına dalıyor ve kahramanız ile maceradan maceraya koşuyoruz. Apple’ın her sene düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansının bir parçası olan Apple Design Awards ödül töreninde bu yıl ödül almaya hak kazanan oyun özellikle detaylı grafikleri, seslendirme ve kolay kontrol şemasıyla dikkat çekiyor.