Türkiye’den Google’a büyük ceza

Rekabet Kurulu, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.´den oluşan ekonomik bütünlüğe 93 milyon lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.´den oluşan ekonomik bütünlüğün mobil işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve anılan ekonomik bütünlük ile cihaz üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı Kanun´u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.”

“Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.´den oluşan ekonomik bütünlüğün 4054 sayılı Kanun´un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen şirketlere idari para cezası verilmesine karar verildi.” DHA